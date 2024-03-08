Λογαριασμός
Πιέσεις Μπάιντεν για «άμεση κατάπαυση του πυρός» έξι εβδομάδων στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ να κάνει περισσότερα για να μπορέσει να φθάσει ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό στον παλαιστινιακό θύλακο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επανέλαβε χθες Πέμπτη κατά την ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο την παρότρυνσή του να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» έξι εβδομάδων στη Λωρίδα της Γάζας και κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ να κάνει περισσότερα για να μπορέσει να φθάσει ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να εξασφαλίσουμε άμεση κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον έξι εβδομάδων» που θα επιτρέψει την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, είπε ο Δημοκρατικός στην ομιλία του για την κατάσταση της ένωσης.

Αξίωσε η ισραηλινή κυβέρνηση να «επιτρέψει να εισέρχεται περισσότερη βοήθεια στη Γάζα», σημειώνοντας ακόμη πως «η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κάτι δευτερεύον, ούτε ως διαπραγματευτικό χαρτί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

