Κλιμακώνεται η ένταση Ρωσίας - Δύσης

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί τους υψηλούς τόνους απέναντι στη Δύση.

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποιεί το δυτικό στρατόπεδο να σταματήσει να παίζει με τη φωτιά υπογραμμίζοντας: «Βλέπουμε την Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και το Παρίσι να προχωρούν σε δηλώσεις για την ανάγκη να πράξουν τα δέοντα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία θα υποστεί στρατηγική ήττα» αλλά, την ίδια στιγμή, «Γερμανοί στρατιωτικοί πραγματοποιούν συνάντηση για να συζητήσουν τον βομβαρδισμό των εδαφών μας και ο Γάλλος πρόεδρος μιλά για αποστολή δυτικών στρατευμάτων».

Την ίδια στιγμή, ο στρατηγός Βλαντιμίρ Ζαρούντνιτσκι, επικεφαλής της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, προειδοποιεί ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε πόλεμο πλήρους κλίμακας στην Ευρώπη ενώ, υπογραμμίζει ότι αυξάνεται «σημαντικά» η πιθανότητα να εμπλακούν οι δυνάμεις της Μόσχας σε μια νέα σύγκρουση.

«Αν ο επιτιθέμενος δεν ανακοπεί, θα συνεχίσει», υπογράμμισε χθες, Πέμπτη, η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο ομόλογό της, Εμανουέλ Μακρον.

Καλώντας δε την Ευρώπη να παρουσιάσει ένα κοινό μέτωπο προσέθεσε ότι «η επίθεση πρέπει να απωθηθεί από μία ισχυρή δύναμη».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος - μία εβδομάδα μετά την «έκκληση» των φιλορώσων αυτονομιστών της Υπερδνειστερίας που ζήτησαν «την προστασία» της Μόσχας - εξέφρασε την «ακλόνητη υποστήριξη» της Γαλλίας στην «ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα» της Μολδαβίας.

Την ίδια στιγμή, στον βορρά της Γηραιάς ηπείρου, στη Σκανδιναβία, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας του πλέον διευρυμένου ΝΑΤΟ.

«Αυτή η άσκηση είναι ένα μήνυμα προς όλους τους ανταγωνιστές του ΝΑΤΟ, παγκοσμίως, ώστε να δείξουμε την ικανότητά μας να εργαστούμε από κοινού», δηλώνει στρατιωτικός που συμμετέχει στην Nordic Response 24 που διεξάγεται υπό την ηγεσία της Φινλανδίας – η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά ως Κράτος - Μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ωστόσο, το ωστικό κύμα από την υποκλαπείσα από τη Μόσχα συνομιλία Γερμανών αξιωματικών, σύμφωνα με την οποία οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις συζητούσαν σχέδιο για χτυπήματα στο ρωσικό έδαφος, εξακολουθεί να προκαλεί τριγμούς.

Μολονότι, ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, δηλώνει βέβαιος «πως η εμπιστοσύνη ανάμεσα στη Γερμανία τους συμμάχους και φίλους της είναι μεγάλη και τα όσα συμβαίνουν δεν θα την επηρεάσουν», ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάμερον μεταβαίνει στο Βερολίνο για διαβουλεύσεις με τη Γερμανίδα ομόλογό του.

Στη Γερμανία οι φωνές υπέρ της παράδοσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Taurus στο Κίεβο πληθαίνουν και μία από αυτές είναι και εκείνη της Γερμανίδας υπουργού Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία επιλέγει να διαφοροποιηθεί εκ νέου από τον Γερμανό καγκελάριο ο οποίος έχει κατηγορηματικά αποκλείσει αυτό το σενάριο.

«Όσοι από εμάς θέλουν ειρήνη, όσοι θέλουν να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που στοχεύει στην καταστροφή και τον αφανισμό πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να παράσχουν στην Ουκρανία τα μέσα που χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό της», υπογραμμίζει σχετικά.

Από την πλευρά του ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών όταν ρωτήθηκε σχετικά απέφυγε να απαντήσει ευθέως τονίζοντας, παρ' όλα αυτά, πως «όσο δεν βρισκόμαστε στη συνθήκη εκείνη όπου ένας στρατιώτης του ΝΑΤΟ σκοτώνει έναν Ρώσο στρατιώτη, δεν προκαλούμε κλιμάκωση (αλλά) επιτρέπουμε στην Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της».

Και η συζήτηση μένει ανοιχτή, όπως και οι άγραφες κόκκινες γραμμές της Μόσχας που πλέον έχει νεύρα και δεν το κρύβει.

Πηγή: skai.gr

