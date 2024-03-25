Ισημερινός: Δολοφονήθηκε 27χρονη δήμαρχος

Η 27χρονη δήμαρχος της πόλης Σαν Βισέντε του Ισημερινού, ο οποίος συγκλονίζεται από τη βία συμμοριών, δολοφονήθηκε μαζί με έναν συνεργάτη της, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η αστυνομία.

Η Μπριγκίτ Γκαρσία έγινε πέρυσι η μικρότερη σε ηλικία δήμαρχος της χώρας. Μεταξύ άλλων, είχε κάνει εκστρατεία με στόχο να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πόσιμο νερό για τους περίπου 17.000 κατοίκους του Σαν Βισέντε, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Γουαγιακίλ.

Η 27χρονη δήμαρχος και ο εκπρόσωπός της Χάιρο Λορ βρέθηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε παραλιακή τοποθεσία, το βράδυ του Σαββάτου.

«Είμαι συντετριμμένος» έγραψε ο πρώην πρόεδρος του Ισημερινού Ραφαέλ Κορέα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ για τη δολοφονία της Μπριγκίτ Γκαρσία, η οποία προερχόταν από τους κόλπους του κινήματός του. Η Λουίσα Γκονσάλες, η οποία ήταν υποψήφια του κινήματος Επανάσταση των Πολιτών (RC) στις περυσινές προεδρικές εκλογές, σχολίασε ότι «κανείς δεν είναι ασφαλής στον Ισημερινό».

Ένδεκα ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών τον Αύγουστο, ο υποψήφιος για την προεδρία Φερνάντο Βιγιαβισένσιο – ο οποίος υποσχόταν πως θα καταπολεμούσε τη διαφθορά – πυροβολήθηκε μετά το τέλος προεκλογικής εκδήλωσης στο Κίτο. Η κυβέρνηση κατηγόρησε το οργανωμένο έγκλημα για τη δολοφονία του.

Τον Ιανουάριο ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με αφορμή αιματηρές εξεγέρσεις σε φυλακές του Ισημερινού και την απόδραση του αρχηγού μιας από τις ισχυρότερες συμμορίες της χώρας. Παράλληλα, κινητοποίησε τον στρατό για να αντιμετωπίσει 22 συμμορίες που χαρακτηρίζονται πλέον «τρομοκρατικές οργανώσεις».

