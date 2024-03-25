ΗΠΑ: Πούμα σκότωσε 21χρονο και τραυμάτισε σοβαρά τον 18χρονο αδερφό του

Δύο αδέρφια δέχθηκαν επίθεση το Σάββατο από ένα πούμα στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα, στη βόρεια Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος εξ αυτών να βρει τον θάνατο και να τραυματιστεί σοβαρά ο δεύτερος.

Τα δύο αδέρφια αναζητούσαν κέρατα ελαφιών σε απομακρυσμένη δασική έκταση κοντά στην Τζορτζτάουν της κομητείας Ελ Ντοράντο, βορειοανατολικά του Σακραμέντο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του σερίφη της κομητείας, ο 18χρονος χωρίστηκε από τον αδερφό του κατά τη διάρκεια της επίθεσης και κατάφερε να καλέσει βοήθεια παρότι είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Λίγη ώρα αργότερα, βοηθοί του σερίφη εντόπισαν το αιλουροειδές πάνω από το σώμα του 21χρονου και πυροβόλησαν για να το τρομάξουν. Όταν έσπευσαν στο πλευρό του άτυχου νέου, διαπίστωσαν όμως ότι ήταν ήδη νεκρός.

Θηροφύλακες έφθασαν αργότερα στα ίχνη του άγριου ζώου και το σκότωσαν, διευκρίνισε το γραφείο του σερίφη.

Ο 18χρονος υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις και σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τα πούμα (ή κούγκαρ, όπως είναι επίσης γνωστά) είναι συνήθως μοναχικοί θηρευτές που ζουν σε ορεινές περιοχές των δυτικών αμερικανικών πολιτειών και του Καναδά. Τρέφονται κυρίως με ελάφια και τρωκτικά, ενώ οι επιθέσεις τους σε ανθρώπους είναι σχετικά σπάνιες.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, πρόκειται για την πρώτη φονική επίθεση πούμα σε άνθρωπο στην Καλιφόρνια εδώ και 20 χρόνια. Η προηγούμενη είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο του 2004, όταν ένας ποδηλάτης σκοτώθηκε σε πάρκο της κομητείας Όραντζ, νότια του Λος Άντζελες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.