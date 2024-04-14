Ιράν: Το χρονικό μιας επίθεσης που είχε προαναγγελθεί

Την Κυριακή το πρωί, το Ιράν εκπλήρωσε την απειλή του να απαντήσει στην επίθεση εναντίον του προξενείου του στη Δαμασκό, η οποία αποδόθηκε στο Ισραήλ. Οι καταιγισμοί ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών έδωσαν τέλος στις εικασίες σχετικά με τη μορφή που θα έπαιρνε η υποσχόμενη εκδίκηση - αντίποινα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προβλέψει 24 ώρες νωρίτερα.

Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν επιτίθεται στο Ισραήλ από το έδαφός του. Θα είναι η σπίθα που θα πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πόλεμο; Αυτό θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του Ισραήλ, η οποία πιθανότατα θα εξαρτηθεί από τη ζημιά που προκλήθηκε από την επίθεση.

Παρά τον συναγερμό στο Τελ Αβίβ, την Ουάσιγκτον και τους γείτονες του Ισραήλ, η ιρανική επιχείρηση ήταν αναμενόμενη. Και υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τεχεράνη ενημέρωσε αρκετούς από τους γείτονες του Ισραήλ για τις προθέσεις της, ώστε να προειδοποιήσουν το Ισραήλ και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης.

Στην πραγματικότητα, ο ισραηλινός στρατός είχε προετοιμαστεί για αυτή τη στιγμή από την 1η Απριλίου, όταν ένας πύραυλος έπληξε το ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, σκοτώνοντας επτά ανώτερους στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Μοχάμεντ Ρέζα Ζαχέντι, βασικού συνδέσμου με τη λιβανέζικη πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ, τον πιο σημαντικό και ισχυρό σύμμαχο του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Ως συνήθως, το Ισραήλ ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι ήταν υπεύθυνο για την επίθεση, αλλά λίγοι είχαν αμφιβολίες. Η εχθρότητα μεταξύ των δύο χωρών, η οποία χρονολογείται από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, έχει ενταθεί μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατηγορούν το Ιράν ότι υποστηρίζει και χρηματοδοτεί την παλαιστινιακή ομάδα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το Ισραήλ επιτέθηκε άμεσα σε ιρανικά συμφέροντα στη Συρία και ακόμη και στο εσωτερικό του Ιράν (όπου κατηγορείται για τη δολοφονία πολλών πυρηνικών επιστημόνων). Ωστόσο, αυτή τη φορά, το γεγονός ότι ο στόχος ήταν ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής και ο πόλεμος στη Γάζα έφεραν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε δύσκολη θέση.

«Όταν επιτίθενται στο προξενείο μας, σημαίνει ότι έχουν επιτεθεί στο έδαφός μας. Το Ισραήλ πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί», υποσχέθηκε ο Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Μετά από έξι μήνες έντονης αντι-ισραηλινής ρητορικής, η μη αντίδραση σε αυτή την προσβολή θα αποδυνάμωνε την εικόνα του Ιράν μεταξύ των συμμάχων του (του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης»). Αλλά πάνω απ' όλα, το Ιράν διέτρεξε τον κίνδυνο να διευρύνει τη διαίρεση στο καθεστώς, όπου η Φρουρά της Επανάστασης ζήτησε μια δυναμική απάντηση.

Ταυτόχρονα, ο Χαμενεΐ αντιμετώπιζε ένα δίλημμα. Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η διπλωματία του Ιράν προσπάθησε να καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν ενδιαφερόταν για έναν περιφερειακό πόλεμο. Οι στρατιωτικοί ηγέτες του γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το Ισραήλ και ότι η αμερικανική επέμβαση θα έθετε σε κίνδυνο το καθεστώς.

Ως εκ τούτου, το Ιράν χρειάστηκε δύο εβδομάδες για να μετρήσει την κλίμακα της αντίδρασής του (και πώς να προειδοποιήσει εκ των προτέρων το Ιράκ και την Ιορδανία για τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα πετούσαν πάνω από τον εναέριο χώρο τους, πληροφορίες που αναμφίβολα διαβιβάστηκαν στην Ουάσινγκτον) σε μια προσπάθεια να περιορίσει την οργή του Ισραήλ και τις πιθανότητες κλιμάκωσης με απρόβλεπτες συνέπειες. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε αν το Ιράν πέτυχε τον στόχο του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.