Σχεδόν όλοι οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε το Ιράν κατά του Ισραήλ -σε μια πρωτοφανή επίθεση αργά το Σάββατο- αναχαιτίστηκαν και δεν πέτυχαν τον στόχο τους, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Όπως γράφει το CNN, αυτό αναδεικνύει την τρομερή και πολυεπίπεδη αντιπυραυλική άμυνα που αναπτύσσουν οι δύο συμμαχικοί εταίροι.

Το Ιράν εκτόξευσε περισσότερα από 300 drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, το 99% των οποίων καταρρίφθηκαν, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. Συνολικά, περίπου 170 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περισσότεροι από 30 πύραυλοι κρουζ και περισσότεροι από 120 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ από το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, δήλωσε ο στρατός.

Σε τηλεφώνημα που έκανε την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι αυτό συνιστά νίκη για το Ισραήλ, καθώς δεν επλήγη τίποτα «αξίας».

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περισσότερα από 70 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τρεις βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για το ποιες ακριβώς άμυνες χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρριψη των βλημάτων.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατέρριψε τουλάχιστον τρεις βαλλιστικούς πυραύλους χρησιμοποιώντας το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Aegis, δήλωσαν αξιωματούχοι. Πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ κατέρριψαν επίσης ιρανικά πυρομαχικά. Αν και δεν αποκαλύφθηκε από πού επιχειρούσαν αυτά τα αμερικανικά αεροσκάφη, υπάρχουν αεροπλανοφόρα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και χερσαία αεροσκάφη σε μεγάλη εμβέλεια στην περιοχή.

Ο Μπάιντεν ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι ΗΠΑ είχαν προετοιμαστεί καλά, προκειμένου να βοηθήσουν στην υπεράσπιση του Ισραήλ έναντι της ιρανικής επίθεσης. «Για την υποστήριξη της άμυνας του Ισραήλ, ο αμερικανικός στρατός μετέφερε αεροσκάφη και αντιτορπιλικά αντιπυραυλικής άμυνας στην περιοχή κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δήλωσή του.

Η Βρετανία δήλωσε ότι ήταν επίσης έτοιμη να παρέμβει, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη της Βασιλικής Αεροπορίας που διαθέτει στην περιοχή. «Αυτά τα βρετανικά αεροσκάφη θα αναχαιτίσουν οποιαδήποτε αεροπορική επίθεση εντός της εμβέλειας των υφιστάμενων αποστολών μας, όπως απαιτείται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας. Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε, επίσης, ότι η Γαλλία συμμετείχε συμμετέχει στην αναχαίτηση των ιρανικών επιθέσεων.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία που έδρασαν απόψε. Αυτή η συνεργασία ήταν πάντα στενή, αλλά απόψε εκδηλώθηκε με έναν ασυνήθιστο τρόπο», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ διαθέτει μια σειρά από συστήματα για να εμποδίζει επιθέσεις από βαλλιστικούς πυραύλους με τροχιές που τους μεταφέρουν πάνω από την ατμόσφαιρα, μέχρι πυραύλους κρουζ και ρουκέτες που πετούν χαμηλά.

Το σύστημα «Iron Dome» του Ισραήλ βρίσκεται συχνά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από τότε που η χώρα ξεκίνησε τη στρατιωτική της επίθεση στη Γάζα, ως απάντηση στις επιθέσεις της Χαμάς στο εσωτερικό του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, οι οποίες πυροδότησαν τις εχθροπραξίες στην περιοχή.

Το Iron Dome δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει όλμους και ρουκέτες που εκτοξεύονται στο Ισραήλ, από σχετικά κοντινή απόσταση, από μαχητές στη Γάζα και από αντι-ισραηλινούς μαχητές στον Λίβανο, οι οποίοι ανήκουν στη Χεζμπολάχ. Η πρώτη αναχαίτισή του ήταν τον Απρίλιο του 2011 όταν κατέρριψε έναν πύραυλο Grad που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα στην ισραηλινή πόλη Ασκελόν. Έκτοτε έχει αναχαιτίσει χιλιάδες ρουκέτες.

Όταν ένας πύραυλος εκτοξεύεται προς το Ισραήλ, το ραντάρ ανίχνευσης και εντοπισμού ανιχνεύει την εισερχόμενη τροχιά και διαβιβάζει τις πληροφορίες στο σύστημα ελέγχου όπλων, το οποίο εκτελεί άμεσους και πολύπλοκους υπολογισμούς για να ανιχνεύσει την τροχιά, την ταχύτητα και τον αναμενόμενο στόχο του πυραύλου.

Ένα κέντρο ελέγχου επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες και συνδέεται με έναν εκτοξευτή που εκτοξεύει έναν πύραυλο για να καταστρέψει τον πύραυλο. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται μόνο σε βλήματα που αποτελούν απειλές, ιδιαίτερα σε πολυπληθή κέντρα. Το κόστος κάθε πυραύλου είναι περίπου 40.000 με 50.000 δολάρια, σύμφωνα με ερευνητή στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποτελεσματικά σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες.

Το επόμενο σκαλοπάτι της πυραυλικής άμυνας είναι το «David's Sling» (Σφεντόνα του David), το οποίο προστατεύει από απειλές μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, σύμφωνα με το IMDO. Πάνω από το «David's Sling» βρίσκονται τα συστήματα «Arrow 2» και «Arrow 3» του Ισραήλ, που αναπτύχθηκαν από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «Arrow 2» χρησιμοποιεί κεφαλές θρυμματισμού για να καταστρέψει τους εισερχόμενους βαλλιστικούς πυραύλους στην τελική τους φάση - καθώς καταδύονται προς τους στόχους τους - στην ανώτερη ατμόσφαιρα, σύμφωνα με το CSIS. Το «Arrow 2» έχει βεληνεκές 56 μίλια και μέγιστο ύψος 32 μίλια, σύμφωνα με την Missile Defense Advocacy Alliance, η οποία αποκάλεσε το «Arrow 2» αναβάθμιση των αμερικανικών πυραυλικών αμυντικών συστημάτων Patriot που χρησιμοποιούσε κάποτε το Ισραήλ.

Το Ισραήλ διαθέτει επίσης υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών F-35I stealth, τα οποία έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων κρουζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.