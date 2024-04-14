IDF: Το Ιράν εξαπέλυσε 350 drones και πυραύλους με 60 τόνους εκρηκτικών

Τουλάχιστον 350 drones και βαλλιστικούς πυραύλους με 60 τόνους εκρηκτικών εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του IDF.

«Η ποσότητα αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια ζημιά», τόνισε ο Ντάνιελ Χαγκάρι, προσθέτοντας ότι «τις τελευταίες ώρες κάναμε αξιολογήσεις και εγκρίναμε διάφορα σχέδια για άμυνα και επίθεση».

