Στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν βρίσκεται από χθες το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St NIKOLAS, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, της εταιρείας Empire Navigation, που κατελήφθη από ομάδα 5 ενόπλων στα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές.

To πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Βασόρα του Ιράκ και είχε προορισμό το λιμάνι Αλιαγά της Τουρκίας.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας, μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε αποκατασταθεί η επικοινωνία με τα μέλη του πληρώματος.

Για την ασφάλεια και τον επαναπατρισμό του 19χρονου Έλληνα ναυτικού, μέλους του πληρώματος, μεριμνά το υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, κυβερνητικές πηγές σημείωναν ότι σε συνεννόηση με το υπουργείο Εξωτερικών καταβάλλουν προσπάθειες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη απελευθέρωση των 19 μελών του πληρώματος.

Ρόλο διαπραγματευτή πρόκειται να αναλάβει αξιωματικός του Λιμενικού που είχε και στο πρόσφατο παρελθόν συναντηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με εκπροσώπους του Ιράν, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για την αποδέσμευση των ελληνικών ή ελληνικών συμφερόντων δεξαμενοπλοίων «Delta Poseidon» και «Prudent Warrior», που είχαν επίσης καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Empire Navigation, κύριο μέλημα και ύψιστη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια του πληρώματος του πλοίου St. Nikolas, συνολικά 19 ναυτικών – ανάμεσά τους 18 Φιλιππινέζοι και ένας 19χρονος Έλληνας, δόκιμος πλοίαρχος.

Για το συμβάν επισημαίνει ότι έχει ενημερώσει από την πρώτη στιγμή τις αρμόδιες αρχές και βρίσκεται σε στενή και συνεχή συνεργασία με αυτές καθώς και με τους συγγενείς των μελών του πληρώματος.

Σημειώνεται ότι το δεξαμενόπλοιο είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στη Βασόρα του Ιράκ φορτίο περίπου 145.000 κ.μ. αργού πετρελαίου με προορισμό την Αλιάγα (Τουρκίας), μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Ο ναυλωτής του πλοίου είναι η Tupras.



Πηγή: skai.gr

