Συναγερμός για χειμερινή καταιγίδα στη Νέα Υόρκη

«Λευκός» συναγερμός στη Νέα Υόρκη: οι μετεωρολογικές υπηρεσίες στις βορειοανατολικές ΗΠΑ εξέδωσαν σήμερα προειδοποιήσεις για χειμερινές καταιγίδες, ένα κοκτέιλ χιονοπτώσεων και παγωμένης βροχής, που θα μπορούσε να πλήξει τις επόμενες ημέρες την περιοχή των 25 εκατομμυρίων κατοίκων.

Συναγερμός για «χειμερινή καταιγίδα» εκδόθηκε για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, από σήμερα το βράδυ έως το βράδυ της Κυριακής.

Βροχοπτώσεις, χιόνι, παγετός στους δρόμους αναμένονται με ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, να ξεριζωθούν δέντρα και να προκληθεί ένα πιθανό χάος στις οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές.

Η πόλη της Νέας Υόρκης και των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων της όπου δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές χιονοπτώσεις εδώ και σχεδόν 2 χρόνια και τον χειμώνα του 2022, όταν η «χιονοθύελλα του αιώνα» και χιόνι ύψους άνω του ενός μέτρου στην πολιτεία της Νέας Υόρκης προκάλεσαν δεκάδες θανάτους.

Για αυτό το Σαββατοκύριακο, από τη Βοστόνη έως την Ουάσιγκτον, κατά μήκος του πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου I-95, οι «μετακινήσεις ενδέχεται να είναι σχεδόν αδύνατες», προειδοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS), την ώρα που εκατομμύρια κάτοικοι της περιοχής επιστρέφουν από τις διακοπές του για τις γιορτές του τέλους της χρονιάς.

Στη Βοστόνη και στις πολιτείες της Μασαχουσέτης και το Κονέτικατ το ύψος του χιονιού θα μπορούσε να φθάσει τα 30 εκατοστά.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία εντούτοις επισημαίνει την «αβεβαιότητα της ακριβούς πορείας και σφοδρότητας της χειμερινής καταιγίδας».

Αυτό δεν εμπόδισε την κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ να εκδώσει έκτακτες οδηγίες προς τους Νεοϋορκέζους ζητώντας τους να είναι «σε επαγρύπνηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

