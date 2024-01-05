Το Ισλαμικό Κράτος που στο απόγειο των δυνάμεών του επέβαλε μια βασιλεία του τρόμου σε εκατομμύρια ανθρώπους και διεκδίκησε τον έλεγχο σε εκτάσεις των εδαφών του Ιράκ και της Συρίας, έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα μετά τις δύο φονικές εκρήξεις στο Ιράν, την ευθύνη των οποίων ανέλαβε.

Πλέον, μετά τη συντριβή του από τον συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, λειτουργεί στη σκιά αναφέρει σε ανάλυσή του το Reuters καθώς έχει αποδυναμωθεί αλλά δεν έχει εξαλειφθεί.

Ο ISIS νίκησε επανειλημμένα τους στρατούς του Ιράκ και της Συρίας ενώ πραγματοποίησαν ή ενέπνευσαν επιθέσεις σε δεκάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Όποιος εναντιωνόταν στο Ισλάμ, αντιμετώπιζε βασανιστήρια και θάνατο.

Το χαλιφάτο κατέρρευσε στο Ιράκ, όπου κάποτε είχε μια βάση μόλις 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη Βαγδάτη, και στη Συρία μετά από μια συνεχή στρατιωτική εκστρατεία από έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Η επίθεση αυτής της εβδομάδας στο Ιράν είναι ένα σημάδι ότι η ομάδα επιδιώκει να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του, δήλωσε στο Reuters ο Aymenn Jawad al-Tamimi, συνεργάτης στο Φόρουμ Μέσης Ανατολής.

«Οι στόχοι του Ισλαμικού Κράτους παραμένουν πάντα οι ίδιοι: να διεξάγει τζιχάντ εναντίον όλων των εχθρών του προκειμένου να εδραιωθεί το εδαφικό Χαλιφάτο που θα πρέπει τελικά να κυβερνήσει ολόκληρο τον κόσμο», είπε.

Νέες τακτικές στη Μέση Ανατολή

Το Ισλαμικό Κράτος άλλαξε τακτική μετά την κατάρρευση του χαλιφάτου του και μια σειρά άλλων αποτυχιών στη Μέση Ανατολή.

Κάποτε με έδρα τη συριακή πόλη Ράκα και την ιρακινή πόλη Μοσούλη, από την οποία προσπαθούσε να κυβερνήσει σαν μια συγκεντρωτική κυβέρνηση, η ομάδα κατέφυγε στην ενδοχώρα των δύο χωρών που είχαν διαλυθεί.

Οι μαχητές του ISIS είναι διάσπαρτοι σε αυτόνομα κελιά, η ηγεσία του είναι μυστική και το συνολικό του μέγεθος είναι δύσκολο να υπολογιστεί ποσοτικά, αν και τα Ηνωμένα Έθνη το υπολογίζουν σε 10.000 μαχητές.

Το κίνημα πέρασε υπόγεια και σχημάτισε ομάδες κρούσεις που εξαπολύουν επιθέσεις, σύμφωνα με έναν σύμβουλο ασφαλείας της ιρακινής κυβέρνησης που ανήκει σε μονάδα ασφαλείας υψηλού επιπέδου που παρακολουθεί τις δραστηριότητες του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τις γειτονικές χώρες.

Όλοι οι ξένοι μαχητές εγκατέλειψαν το Ιράκ για χώρες όπως το Αφγανιστάν, τη Συρία και το Πακιστάν. Οι περισσότεροι έχουν ενταχθεί στο παράρτημα του Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν που δραστηριοποιείται κατά μήκος των συνόρων του Ιράν με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών πέρυσι υπολόγιζε ότι στην επαρχία Σινά της Αιγύπτου μπορεί να υπάρχουν από 800 έως 1.200 μαχητές πιστοί στο Ισλαμικό Κράτος.

Στη Λιβύη, όπου κάποτε κατείχε μια λωρίδα εδάφους στις ακτές της Μεσογείου, η ομάδα είναι πιο αδύναμη, αλλά θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη συνεχιζόμενη σύγκρουση της χώρας. Στην Υεμένη βρίσκεται επίσης σε παρακμή.

Αφρική



Το Ισλαμικό Κράτος - που συχνά αποκαλείται ISIS, ISIL ή με το υποτιμητικό Daesh - έχει αφήσει το στίγμα του σε μέρη της Αφρικής.

Στην Ουγκάντα, μαχητές των συμμαχικών ανταρτών του Ισλαμικού Κράτους, Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF), πραγματοποίησαν μια σειρά επιθέσεων τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης μιας σφαγής σε οικοτροφείο, της δολοφονίας ενός ζευγαριού και, τον περασμένο μήνα, μιας επιδρομής σε ένα χωριό που σκότωσε τουλάχιστον τρία άτομα.

Η ομάδα, που ξεκίνησε την εξέγερση στην Ουγκάντα, έχει μεταφέρει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις της στη γειτονική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό όπου έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές επιθέσεις.

Αρκετές άλλες ομάδες έχουν ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική και πέρα από το Σαχέλ. Οι θυγατρικές έχουν τον έλεγχο μεγάλων περιοχών του αγροτικού Μάλι, του Νίγηρα και της βόρειας Μπουρκίνα Φάσο και στη Βόρεια Αφρική.

Τον Ιανουάριο του 2023, ο στρατός των ΗΠΑ πραγματοποίησε μια επιχείρηση που σκότωσε έναν ανώτερο ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους στη βόρεια Σομαλία. Μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε ανησυχίες ότι ομάδες όπως το Ισλαμικό Κράτος θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την πολιτική αστάθεια και τη βία στο Σουδάν.

Συνολική Δύναμη

Το Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας των Η.Π.Α., σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, αναφέρει ότι η απειλή που θέτει το Ισλαμικό Κράτος και η Αλ Κάιντα "βρίσκεται σε χαμηλό σημείο με την καταστολή των πιο επικίνδυνων στοιχείων".

Αλλά προειδοποιεί ωστόσο ότι οι μισές υποομάδες του Ισλαμικού Κράτους είναι "τώρα ενεργές σε εξεγέρσεις σε ολόκληρη την Αφρική" και "μπορεί να είναι έτοιμοι για περαιτέρω επέκταση".

«Συνολικά, η ISIS έχει διαπράξει πολύ λιγότερες επιθέσεις το τελευταίο έτος από ό, τι τα προηγούμενα χρόνι», δήλωσε ο Andreas Krieg, αναπληρωτής καθηγητής στο King's College London.



Πηγή: skai.gr

