Aνώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν με εκπροσώπους των περιφερειακών συμμάχων της Τεχεράνης από τον Λίβανο, το Ιράκ και την Υεμένη την Πέμπτη για να συζητήσουν τα πιθανά αντίποινα κατά του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, ανέφεραν πέντε πηγές στο Reuters.

Αυξάνεται ο κίνδυνος μιας διευρυμένης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ, του Ιράν και των πληρεξουσίων του μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη την Τετάρτη και τη δολοφονία του ανώτερου διοικητή της Χεζμπολάχ την Τρίτη σε ισραηλινό χτύπημα στα περίχωρα της πρωτεύουσας του Λιβάνου Βηρυτό.

Παράλληλα, εν μέσω ανησυχιών για ολοκληρωτικό ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ, ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη ομιλία κατά την οποία αναμένεται να περιγράψει την «πολιτική στάση» της ομάδας του σχετικά με το ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό, σύμφωνα με δήλωση.

Η επίθεση την Τρίτη είχε στόχο και σκότωσε έναν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ, τον Φουάντ Σουκρ, καθώς και πέντε πολίτες.



