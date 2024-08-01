Βρετανία: Δεύτερη νύχτα επεισοδίων για το έγκλημα στο Σάουθπορτ 

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σοβαρά επεισόδια προκάλεσαν για δεύτερη νύχτα ακροδεξιά στοιχεία στη Βρετανία με αφορμή το έγκλημα κατά μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια μαθήματος χορού.

Αυτή τη φορά τα επεισόδια σημειώθηκαν στο Λονδίνο, έξω από τη φρουρούμενη πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ. Οι συγκεντρωθέντες εκεί άρχισαν να πετούν αντικείμενα στους αστυνομικούς, άναψαν καπνογόνα έξω από το δρόμο της πρωθυπουργικής κατοικίας και φώναζαν συνθήματα γνωστά μεταξύ των ακροδεξιών.

Police being deployed to Downing Street after violent clashes break out there.



It follows a protest this evening related to the stabbing attack in Southport

Εν τέλει έγιναν πάνω από 100 συλλήψεις με τις κατηγορίες της διατάραξης της δημόσιας τάξης και επίθεσης κατά οργάνων της τάξης.

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ ακροδεξιών και αστυνομικών σημειώθηκαν επίσης στο Μάντσεστερ και κυρίως στην πόλη Χάρτλιπουλ της ΒΑ Αγγλίας, όπου τραυματίστηκαν αστυνομικοί.

Η βία της δεύτερης νύχτας ακολουθεί τα επεισόδια στο Σάουθπορτ το βράδυ της Τρίτης, όταν 500 μέλη ακροδεξιών οργανώσεων συγκεντρώθηκαν έξω από το τέμενος της περιοχής. Στις συγκρούσεις με την αστυνομία εκεί τραυματίστηκαν 53 αστυνομικοί.

Τα επεισόδια έχουν προκληθεί μετά από την ψευδή φήμη που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο δράστης του φονικού στο μάθημα χορού που παρακολουθούσαν κορίτσια του δημοτικού σχολείου στο Σάουθπορτ είναι Σύρος που έχει φτάσει στη Βρετανία παρανόμως με λέμβο μέσω Μάγχης.

Η αστυνομία έχει διαψεύσει τη φήμη αυτή. Ο 17χρονος, που έχει γεννηθεί στο Κάρντιφ από γονείς από τη Ρουάντα, από το βράδυ της Τετάρτης είναι επισήμως αντιμέτωπος με κατηγορίες δολοφονίας και απόπειρας δολοφονιών. Δεν έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε συνδέσή του με ισλαμιστική τρομοκρατία.

Τρία κορίτσια, ηλικίας έξι, επτά και εννέα ετών έχουν υποκύψει στα τραύματα που τους κατάφερε με μαχαίρι.

Ο δράστης τραυμάτισε ακόμα οκτώ παιδιά, πέντε εκ των οποίων εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται και δύο ενήλικοι, μια εκ των οποίων η 35χρονη δασκάλα χορού Λιάν Λούκας.

Σύμφωνα με συγγενή της, η κα Λούκας υπέστη εκτενή τραύματα από μαχαίρι στα άνω άκρα, στην πλάτη και στο λαιμό προσπαθώντας να προστατεύσει κάποια κορίτσια με το σώμα της, ενώ νωρίτερα είχε κρύψει δύο κορίτσια σε μια αποθήκη. Έχει πάντως ανακτήσει επαφή με το περιβάλλον.

Ο 17χρονος θα εμφανιστεί ενώπιον εισαγγελέα στο Λίβερπουλ εντός της ημέρας.

