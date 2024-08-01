Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται η Τεχεράνη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η νεκρώσιμη τελετή του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια που δολοφονήθηκε χθες τα ξημερώματα στην πρωτεύουσα του Ιράν, όπου βρισκόταν για την ορκωμοσία του νέου Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο ενταφιασμός του Χανίγια θα γίνει την Παρασκευή στην Ντόχα.

Στο Ιράν έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος, ενώ -σύμφωνα με το CNN- υπάρχει εντολή για περιορισμό των πτήσεων πάνω από την Τεχεράνη.

Οι περιορισμοί πτήσεων ισχύουν από τις 6 π.μ. τοπική ώρα έως τις 10:30 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η νεκρώσιμη πομπή της σορού του Χανίγια θα ξεκινήσει από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης προς την πλατεία Αζαντί της πρωτεύουσας, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Mehr News.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο όπου θα γίνει η πομπή. Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ηγείται της προσευχής για τον Χανίγια.

Μέσα στο πλήθος κυματίζουν οι σημαίες της Παλαιστίνης και του Ιράν καθώς και η κίτρινη σημαία της Χεζμπολάχ.

Ορκίστηκε εκδίκηση ο Χαμενεΐ

Ο Χαμενεΐ χθες ορκίστηκε εκδίκηση για τη δολοφονία του Χανίγια, μια πράξη που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Είπε ότι είναι «καθήκον της Τεχεράνης», καθώς η δολοφονία συνέβη στην πρωτεύουσα του Ιράν.

«Με την πράξη αυτή, το σιωνιστικό εγκληματικό και τρομοκρατικό καθεστώς προετοίμασε το έδαφος για μία βαριά τιμωρία για το ίδιο και θεωρούμε ότι αποτελεί υποχρέωσή μας να εκδικηθούμε το αίμα που χύθηκε στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», αναφέρεται σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Το Ιράν «θα υπερασπισθεί την εδαφική του ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια, την τιμή και την υπερηφάνειά του και θα κάνει τις τρομοκρατικές δυνάμεις κατοχής να μετανιώσουν για την άνανδρη αυτή ενέργεια» του φόνου του ηγέτη της Χαμάς, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Νάσερ Καναάνι, ανέφερε ότι το αίμα του ηγέτη της Χαμάς «δεν θα πάει χαμένο».

«Η μαρτυρία του Χανίγια στην Τεχεράνη θα ενισχύσει τον βαθύ και άρρηκτο δεσμό» του Ιράν, της Παλαιστίνης «και της αντίστασης», δήλωσε ο κ. Καναάνι, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο γραμματέας του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, σκοτώθηκε από πύραυλο που έπληξε το κτίριο όπου διέμενε, στη διάρκεια της παραμονής του στην Τεχεράνη. Οι ιρανικές Αρχές ανακοίνωσαν χθες πως ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από ξένο έδαφος και όχι από ιρανικό.

Ο 62χρονος επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, είχε βάση την Ντόχα.

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, δολοφονήθηκε περί τις 02:00, ενώ βρισκόταν σε «ειδική κατοικία για βετεράνους πολέμου» στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

«Ο αδελφός, ο ηγέτης, ο μουτζάχιντ (σ.σ. ‘ιερός πολεμιστής’) Ισμαήλ Χανίγια, ο επικεφαλής του κινήματος, σκοτώθηκε σε σιωνιστική επιδρομή εναντίον της οικίας του στην Τεχεράνη αφού παραβρέθηκε στην ορκωμοσία του νέου προέδρου» της Ισλαμικής Δημοκρατίας Πεζεσκιάν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

