Δολοφονία Χανίγια: Ο Χαμενεΐ έδωσε εντολή για άμεσα αντίποινα

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξέδωσε εντολή για απευθείας χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ, ως αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Χαμενεΐ έδωσε τη διαταγή στην έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν το πρωί της Τετάρτης, λίγο αφότου το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο Χανίγια είχε σκοτωθεί, δήλωσαν στο ΝΥΤ τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης.

Το Ιράν και η Χαμάς κατηγορούν το Ισραήλ για τη δολοφονία. Το Ισραήλ, μέχρι αυτή την ώρα ούτε έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει αρνηθεί ότι έχει την ευθύνη της δολοφονίας του Χανίγια, ο οποίος βρισκόταν στην Τεχεράνη για την ορκωμοσία του νέου προέδρου του Ιράν. Το Ισραήλ έχει μακρά ιστορία στο να σκοτώνει εχθρούς στο εξωτερικό, στον κατάλογο των οποίων συμπεριλαμβάνονται Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες και στρατιωτικοί διοικητές.

Στους 10 μήνες του πολέμου στη Γάζα, το Ιράν άσκησε πίεση στο Ισραήλ με επιθέσεις μέσω συμμάχων και υποστηριζόμενων από το ίδιο ομάδων στην περιοχή, αποφεύγοντας παράλληλα έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ των δύο κρατών.

Τον Απρίλιο, το Ιράν πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη απευθείας επίθεση στο Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, εκτοξεύοντας εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως αντίποινα για ισραηλινό χτύπημα στην πρεσβεία του που σκότωσε αρκετούς Ιρανούς στρατιωτικούς διοικητές στη Δαμασκό της Συρίας. Αλλά ακόμη και αυτή η επίδειξη δύναμης είχε γνωστοποιηθεί πολύ νωρίτερα και η επίθεση αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ και τους συμμάχους του χωρίς να προκληθεί μεγάλη ζημιά.

Στην παρούσα συγκυρία δεν είναι σαφές πόσο δυναμικά θα απαντήσει το Ιράν και αν θα προχωρήσει και πάλι σε περιορισμένη επίθεσή για να αποφύγει την κλιμάκωση. Οι Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές εξετάζουν μια το ενδεχόμενο συνδυαστικής επίθεσης drones και πυραύλων σε στρατιωτικούς στόχους στην περιοχή του Τελ Αβίβ και της Χάιφα, αλλά θα ήθελαν να αποφύγουν χτυπήματα σε μη στρατιωτικούς στόχους, δήλωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Μια ακόμη επιλογή που εξετάζεται είναι μια συντονισμένη επίθεση από το Ιράν και άλλα μέτωπα των συμμαχικών δυνάμεών του, συμπεριλαμβανομένων της Υεμένης, της Συρίας και του Ιράκ, ανέφεραν.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο για όλα τα κρατικά ζητήματα και είναι επίσης ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, έδωσε εντολή στους στρατιωτικούς διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και του στρατού να προετοιμάσουν σχέδια τόσο για επίθεση όσο και για άμυνα σε περίπτωση που ο πόλεμος επεκταθεί και το Ισραήλ ή οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν το Ιράν, είπαν οι αξιωματούχοι.

Στη δημόσια δήλωσή του σχετικά με τον θάνατο του Χανιγια, ο Χαμενεΐ σημείωσε ότι το Ιράν θα ανταποδώσει ευθέως, λέγοντας, «το Ιράν έχει καθήκον να εκδικηθεί το αίμα του», επειδή συνέβη στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είπε ότι το Ισραήλ είχε προετοιμάσει τη βάση για να λάβει «μια αυστηρή τιμωρία».

Δηλώσεις άλλων Ιρανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του νέου προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, του υπουργείου Εξωτερικών, των Φρουρών και της αποστολής του Ιράν στον ΟΗΕ, ανέφεραν επίσης ανοιχτά ότι το Ιράν θα αντεπιτεθεί εναντίον του Ισραήλ και ότι είχε το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην παραβίαση της κυριαρχίας του.

Το Ιράν και οι περιφερειακές δυνάμεις που υποστηρίζει — η Χαμάς, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι Χούθι στην Υεμένη και πολλές πολιτοφυλακές στο Ιράκ — αποτελούν τον «άξονα αντίστασης». Οι ηγέτες αυτών των ομάδων βρέθηκαν στην Τεχεράνη για την ορκωμοσία του Πεζεσκιάν την Τρίτη. Ο Χανίγια δολοφονήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα τοπική ώρα, αφού παρευρέθηκε στην τελετή και συναντήθηκε με τον Χαμενεΐ.

Η δολοφονία συγκλόνισε τους Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι την περιέγραψαν ως υπέρβαση των κόκκινων γραμμών.

Ήταν μια ταπεινωτική παραβίαση της ασφάλειας για μια χώρα που επιθυμούσε να προβάλει την ισχύ της, έχοντας ωστόσο πληγεί από την αδυναμία της να εμποδίσει το Ισραήλ να προχωρά σε μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφός της. Η αμηχανία επιδεινώθηκε λόγω του ηγετικού προφίλ του Χανίγια, την παρουσία άλλων συμμάχω, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι δέχθηκε επίθεση σε έναν ξενώνα των Φρουρών της Επανάστασης με υψηλή ασφάλεια σε μια ημέρα ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας στην πρωτεύουσα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.