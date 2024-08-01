Τουρκία: Αλλαγές στην ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων αποφασίζει το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις κρίσεις στα ανώτατα κλιμάκια των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Πιθανή θεωρείται η αλλαγή στην ηγεσία του ναυτικού, όπου ο ναύαρχος Ερτζουμέντ Τατλίογλου συμπληρώνει τα προβλεπόμενα από το νόμο δύο χρόνια θητείας. Σε περίπτωση που αποφασιστεί αλλαγή φρουράς, τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο νυν αρχηγός Στόλου, αντιναύαρχος Καντίρ Γιλντίζ.

Δεν αποκλείεται ωστόσο να αποφασιστεί παράταση της θητείας του για έναν επιπλέον χρόνο.

Δεν αναμένεται αλλαγή στην κορυφή του στρατεύματος, όπου ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Μετίν Γκιουράκ, ανέλαβε καθήκοντα πέρυσι.

Απίθανες θεωρούνται οι αλλαγές και στην ηγεσία των Χερσαίων Δυνάμεων και της Αεροπορίας, όπου ο στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου και ο πτέραρχος Ζιγιά Τζεμάλ Καντίογλου ανέλαβαν επίσης καθήκοντα πέρυσι.

Το ενδιαφέρον στη συνεδρίαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου επικεντρώνεται στις πέντε προαγωγές ανώτατων αξιωματικών σε «τετράστερους», γεγονός που θα παρασύρει τις διοικήσεις μεγάλων σχηματισμών των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και στους τρεις κλάδους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

