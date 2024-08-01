Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι έτοιμες να καταρρίψουν την πρώτη παρτίδα αεροσκαφών F-16 της Ουκρανίας, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα αποτελέσουν «πανάκεια» για τον στρατό του Κιέβου.
Λιθουανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την Τετάρτη ότι η Ουκρανία έλαβε τα πρώτα F16, τα οποία είναι εξοπλισμένα με πυροβόλο 20 χιλιοστών και μπορούν να μεταφέρουν βόμβες, ρουκέτες και πυραύλους.
Τα F-16 (Lockheed Martin) βρίσκονταν ψηλά στον κατάλογο των όπλων που ζητούσε η ουκρανική κυβέρνηση να της προμηθεύσουν οι σύμμαχοί της στη Δύση, λόγω των δυνατοτήτων τους και της ευρείας διεθνούς διαθεσιμότητάς τους.
