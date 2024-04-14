Η Ρωσία απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση μετά την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ

Η Ρωσία εξέφρασε σήμερα εξαιρετική ανησυχία για τα ιρανικά πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, πρόσθεσε όμως ότι οι εντάσεις θα παραμείνουν αυξημένες μέχρι να επιλυθεί η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστινίους.

«Εκφράζουμε την εξαιρετική ανησυχία μας για άλλη μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του για τις ιρανικές επιθέσεις. «Καλούμε όλα τα ενεχόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Η Ρωσία επισήμανε ότι η Τεχεράνη δήλωσε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του δικαιώματος στην αυτοάμυνα μετά το πλήγμα του Ισραήλ στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, που η Μόσχα καταδίκασε.

Η Ρωσία, η οποία έχει στενές σχέσεις με το Ιράν, δήλωσε πως η Δύση εμπόδισε απόπειρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να δοθεί απάντηση στο ισραηλινό πλήγμα στο προξενείο.

«Έχουμε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι πολυάριθμες ανεπίλυτες κρίσεις στη Μέση Ανατολή, κατά πρώτον στην παλαιστινιο-ισραηλινή ζώνη σύγκρουσης, οι οποίες συχνά τροφοδοτούνται από ανεύθυνες προκλητικές ενέργειες, θα οδηγήσουν σε αύξηση της έντασης», ανέφερε το υπουργείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχόλιο από το Κρεμλίνο.

Ωστόσο, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι ένας πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα επιδεινώσει τις προοπτικές του Τζο Μπάιντεν να επανεκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Η Αμερική δε θέλει ένα μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ. «Οι φόνοι στη Γάζα επιδεινώνουν τις προοπτικές του Μπάιντεν στις εκλογές και ένας πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα έφερνε πρόσθετη αβεβαιότητα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.