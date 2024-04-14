Ιράν: Αεροδρόμια στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις ακυρώνουν πτήσεις

Τα διεθνή αεροδρόμια Ιμάμ Χομεϊνί και Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, όπως και αεροδρόμια σε πολλές άλλες ιρανικές πόλεις ακύρωσαν τις εσωτερικές τους πτήσεις έως το πρωί της Δευτέρας λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, μετέδωσαν σήμερα τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων ISNA και Mehr, καθώς ο δυτικός εναέριος χώρος του Ιράν παραμένει κλειστός για πτήσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
