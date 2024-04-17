Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν τίμησε σήμερα την «Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων», χαιρετίζοντας «την επιτυχία» της άνευ προηγουμένου επίθεσής της στο Ισραήλ και δηλώνοντας εκ νέου ότι θα προβεί σε «σκληρή» απάντηση στην περίπτωση ισραηλινών αντιποίνων στο έδαφός του.

Στη διάρκεια της σημερινής τελετής, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις παρουσίασαν μεγάλο αριθμό εξοπλισμών που ανέπτυξαν πρόσφατα, μεταξύ των οποίων drones και βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Η ιρανική επιχείρηση της 14ης Απριλίου «κλόνισε τη δόξα του σιωνιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος παρέστη στην παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση που έγινε σε βάση στα περίχωρα της Τεχεράνης.

Πολεμικές παρελάσεις έγιναν και σε μεγάλες πόλεις της επαρχίας.

«Αν το Ισραήλ μας επιτεθεί, θα λάβει σκληρή και σοβαρή απάντηση»

Ο πρόεδρος Ραϊσί επανέλαβε ότι η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ήταν «ακριβής, μετρημένη» και «τιμωρητική», σε αντίποινα για το αποδιδόμενο στο Ισραήλ πλήγμα κατά του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό την 1η Απριλίου, που στοίχισε τη ζωή σε 7 Ιρανούς στρατιωτικούς, εν μέσω περιφερειακής έντασης με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η επιχείρηση αυτή έδειξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας ήταν έτοιμες», πρόσθεσε σε ομιλία του ενώπιον των αρχηγών του τακτικού στρατού και του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Αν η παραμικρή επίθεση διαπραχθεί από το σιωνιστικό καθεστώς κατά του εδάφους μας, αυτό θα οδηγήσει σε μια σκληρή και σοβαρή απάντηση», προειδοποίησε εκ νέου.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι είναι αποφασισμένο να κάνει το Ιράν να πληρώσει το τίμημα για την άνευ προηγουμένου επίθεσή του κατά του ισραηλινού εδάφους, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, και από την πλευρά των συμμαχικών του ΗΠΑ. Σχεδόν το σύνολο των περίπου 350 μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων αναχαιτίστηκε με τη βοήθεια των ΗΠΑ και άλλων συμμαχικών χωρών, σύμφωνα με το Ισραήλ, το οποίο έκανε λόγο για τραυματίες.

«Θα απαντήσουμε τη στιγμή, στον τόπο και με τον τρόπο που θα επιλέξουμε», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι.

Στην ομιλία του ο Ραϊσί επέκρινε επίσης τις χώρες που «επεδίωξαν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το σιωνιστικό καθεστώς». «Πλέον έχουν ταπεινωθεί στα μάτια του λαού τους, πράγμα που συνιστά στρατηγική αποτυχία για το (ισραηλινό) καθεστώς», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει χώρες.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες υπογράφηκαν το 2020 με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, επέτρεψαν την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μαρόκο και ακολουθούν τη σύναψη ειρήνης με την Αίγυπτο και την Ιορδανία το 1979 και το 1994 αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

