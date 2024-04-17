Η πριγκίπισσα διάδοχος της Ολλανδίας, Αμαλία, ετοιμάζεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο της σήμερα στην Ολλανδία, στη διάρκεια μιας επίσημης επίσκεψης της ισπανικής βασιλικής οικογένειας.

Την ίδια ώρα, ολλανδικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Αμαλία έφυγε από την χώρα πριν ένα χρόνο και εγκαταστάθηκε στην Ισπανία, εξαιτίας απειλών για την ασφάλειά της

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS, το οποίο επικαλείται ανακτορικές πηγές, η 20χρονη Αμαλία έζησε και σπούδασε για πάνω από ένα χρόνο στη Μαδρίτη.

Τον Οκτώβριο 2022, μερικές μόνο εβδομάδες αφού είχε αρχίσει να σπουδάζει πολιτική, ψυχολογία, δίκαιο και οικονομία στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, η Αμαλία υποχρεώθηκε, εξαιτίας φόβων για την ασφάλειά της, να εγκαταλείψει τα σχέδιά της να ζήσει σε φοιτητική εστία.

Η διάδοχος του θρόνου είχε φωτογραφηθεί κατενθουσιασμένη όταν άρχιζε τις σπουδές της. Είχε δηλώσει πως ήθελε να ζήσει σε ένα φοιτητικό κατάλυμα.

Όμως το βασιλικό ζεύγος ανακοίνωσε, περίπου ένα μήνα αργότερα, ότι η κόρη του υποχρεώθηκε να επιστρέψει για να ζήσει μέσα στα ανάκτορα της Χάγης, με σημαντικά ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

«Δεν μπορεί να ζήσει στο Άμστερνταμ και δεν μπορεί αληθινά να βγαίνει (...) Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες στη ζωή της», είχε δηλώσει τότε συγκινημένη η βασίλισσα Μάξιμα.

Οι αρχές δεν αποκάλυψαν λεπτομέρειες, όμως η ανακοίνωση είχε γίνει μερικές βδομάδες έπειτα από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα ονόματα της Αμαλίας και του πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε αναφέρονταν σε επικοινωνίες ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, προκαλώντας φόβους για απόπειρα απαγωγής.

Το NOS μετέδωσε πως η απειλή εναντίον της Αμαλίας δεν έχει εξαφανισθεί πλήρως, όμως η πριγκίπισσα μπορεί και πάλι να ζει και να σπουδάζει στην Ολλανδία - στο Άμστερνταμ - χάρη σε «μέτρα» τα οποία δεν αποκαλύφθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

