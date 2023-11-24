Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σομαλία εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στο Κέρας της Αφρικής, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Πέμπτη.

Το Κέρας της Αφρικής είναι αντιμέτωπο εβδομάδες τώρα με καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και πλημμύρες, που εν μέρει αποδίδονται το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, και μετρά δεκάδες νεκρούς, ενώ υφίσταται εξαναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών μεγάλης κλίμακας, ειδικά στη Σομαλία, όπου καταστράφηκαν γέφυρες και πλημμύρισαν κατοικημένες περιοχές.

Οι σομαλικές αρχές «ενημερώθηκαν από την αρχή αντιμετώπισης καταστροφών για τον αντίκτυπο των πλημμυρών»: «επιβεβαίωσε ότι κάπου 96 άνθρωποι είναι νεκροί εξαιτίας των στιγμιαίων πλημμυρών που οφείλονται στις βροχές του Ελ Νίνιο», ανέφερε κυβερνητική ανακοίνωση, διευκρινίζοντας πως οι πληγέντες από τις καταστροφές είναι «σχεδόν δύο εκατομμύρια».

Προηγούμενος απολογισμός των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα από τη σομαλική αρχή αντιμετώπισης καταστροφών, έκανε λόγο για 50 νεκρούς και πάνω από 700.000 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι αρχές στο Μογκαντίσου κήρυξαν τη 12η Νοεμβρίου κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μπροστά στο εύρος των καταστροφών.

Το Κέρας της Αφρικής συγκαταλέγεται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα εκεί είναι ολοένα συχνότερα και σφοδρότερα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών των τελευταίων εβδομάδων στην Αιθιοπία και άλλοι 60 και πλέον στην Κένυα.

Η περιοχή είχε ήδη δοκιμαστεί σκληρά καθώς βίωσε τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, η οποία οδήγησε εκατομμύρια ανθρώπους στα πρόθυρα λιμοκτονίας πλήττοντας τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που γενικά συνδέεται με αύξηση των θερμοκρασιών, ξηρασίες σε κάποιες περιοχές του κόσμου και σφοδρές βροχοπτώσεις σε άλλες, θα συνεχιστεί ως τουλάχιστον τον Απρίλιο, προειδοποιούσε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ).

Το μετεωρολογικό φαινόμενο αυτό έχει προκαλέσει επανειλημμένα εκτεταμένες καταστροφές στην ανατολική Αφρική.

Από τον Οκτώβριο του 1997 ως τον Ιανουάριο του 1998, γιγαντιαίες πλημμύρες εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών που αποδόθηκαν στο Ελ Νίνιο είχαν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 6.000 ανθρώπους σε πέντε χώρες της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

