Δώδεκα έθνη, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποίησαν από κοινού την Τετάρτη τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης για «απροσδιόριστες συνέπειες», εκτός εάν σταματήσουν τις επιθέσεις σε πλοία της Ερυθράς Θάλασσας.

«Ας είναι τώρα σαφές το μήνυμά μας: ζητούμε τον άμεσο τερματισμό αυτών των παράνομων επιθέσεων και την απελευθέρωση των παράνομα κατασχεμένων πλοίων και πληρωμάτων», αναφέρει η κοινή δήλωση - τελεσίγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

«Οι Χούθι θα φέρουν την ευθύνη των συνεπειών εάν συνεχίσουν να απειλούν ζωές, την παγκόσμια οικονομία και την ελεύθερη ροή του εμπορίου στις κρίσιμες πλωτές οδούς της περιοχής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Το τελεσίγραφο ουσιαστικά, έρχεται μετά από αρκετές αναφορές ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν εξετάζει το ενδεχόμενο για απευθείας πλήγματα στους αντάρτες εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.



Μεταξύ των υπογραφόντων της δήλωσης ήταν η Βρετανία, η οποία τη Δευτέρα εξέδωσε τη δική της προειδοποίηση προς τους Χούθι για «άμεση δράση», καθώς και η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γερμανία και η Ιαπωνία.



Η μόνη χώρα της περιοχής που έχει υπογράψει είναι το Μπαχρέιν, το μικρό κράτος του Κόλπου που έχει ιδιαίτερα τεταμένες σχέσεις με το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει τους Χούθι, αναφέρουν οι Times of Israel.



Σημειώνεται ότι το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει το κοινό ανακοινωθέν, που δεν αναφέρει τη χώρα ή τον πόλεμο κατά της Χαμάς που φαινομενικά πυροδότησε τις επιθέσεις των Χούθι.



«Αυτές οι επιθέσεις απειλούν αθώες ζωές από όλο τον κόσμο και συνιστούν ένα σημαντικό διεθνές πρόβλημα που απαιτεί συλλογική δράση», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.