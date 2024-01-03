Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει απερίφραστα τη διπλή έκρηξη στο Ιράν

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ "καταδίκασε απερίφραστα" τη διπλή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο Ιράν, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 103 ανθρώπων κοντά στον τάφο του Κάσεμ Σουλεϊμανί, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή του οποίου η Τεχεράνη τιμά τη μνήμη σήμερα, τέταρτη επέτειο του θανάτου του από αμερικανικό πλήγμα.
"Ο γενικός γραμματέας (Αντόνιο Γκουτέρες) ζητεί οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη", δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπός του Φλορένσια Σότο Νίνο σε ανακοίνωση.
