Το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ), η ανώτατη δικαστική αρχή του ΟΗΕ, θα αποφασίσει αύριο, Παρασκευή, σχετικά με το αίτημα της Νότιας Αφρικής να διατάξει παύση της επίθεσης του Ισραήλ στη Ράφα της Γάζας, όπως ανέφερε σήμερα.

«Δημόσια συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας) στο Μέγαρο της Ειρήνης στη Χάγη», όπου εδρεύει το δικαστήριο, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το ICJ.

Την περασμένη εβδομάδα η Νότια Αφρική ζήτησε από το Δικαστήριο της Χάγης, όπως είναι επίσης γνωστό, να διατάξει παύση της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, και ιδιαίτερα στη Ράφα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιβίωση του παλαιστινιακού λαού.

Το αίτημα γι' αυτό το μέτρο έκτακτης ανάγκης αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης υπόθεσης την οποία έχει φέρει ενώπιον του Δικαστηρίου η Νότια Αφρική, που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία.

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες της Νότιας Αφρικής ότι παραβιάζει τη Σύμβαση Γενοκτονίας του 1948, λέγοντας ότι αποτελούν παρωδία του εγκλήματος γενοκτονίας.

Το δικαστήριο δεν έχει αποδεχθεί το αίτημα του Ισραήλ να απορρίψει την υπόθεση και το έχει διατάξει να αποφύγει ενέργειες γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων, χωρίς όμως να διατάζει παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η Νότια Αφρική ζήτησε επιπρόσθετα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της Ράφας, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο από άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα. Έχει ζητήσει επίσης από το πάνελ των 15 μόνιμων δικαστών να διατάξουν το Ισραήλ να επιτρέψει την ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Γάζα αξιωματούχων του ΟΗΕ, οργανώσεων που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, δημοσιογράφων και ερευνητών.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του στη Γάζα μετά την επιδρομή μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 1.200 άνθρωποι και άλλοι 250 να συλληφθούν ως όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς. Τουλάχιστον 35.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ τουλάχιστον άλλοι 10.000 αγνοούνται, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Τη Δευτέρα, ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC), ενός ξεχωριστού δικαστηρίου που εδρεύει επίσης στη Χάγη, είπε πως ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας και τριών ηγετών της Χαμάς για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Το ICC ασκεί διώξεις σε βάρος ατόμων για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, ενώ το ICJ είναι το ανώτατο σώμα του ΟΗΕ για διαφορές μεταξύ κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

