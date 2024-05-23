Το «πράσινο φως» για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων που αφορά την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, έδωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο πολέμου.

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο που συνεδρίασε για τέσσερις ώρες το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απόφαση να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

Επίσης, αιγυπτιακή πηγή στο Al-Araby Al-Jadeed, που ανήκει στο Κατάρ, υποστήριξε ότι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι είχαν ξεκινήσει προσπάθειες να ανανεώσουν τις προσπάθειες για διαπραγματεύσεις.

Επιπλέον, η ίδια πηγή ανέφερε ότι ισραηλινή αντιπροσωπεία επισκέπτεται το Κάιρο για να συζητήσει με τους Αιγύπτιους ομολόγους της τις συμφωνίες ασφαλείας μεταξύ των δύο χωρών και το άνοιγμα της διέλευσης της Ράφα .

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε σήμερα βομβαρδισμούς στο βόρειο και το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Η απόφαση για τη συνέχιση των συνομιλιών αυτών έρχεται μετά τη μετάδοση ενός βίντεο που δείχνει Ισραηλινές νεοσύλλεκτες που απαγάγονται από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά την άνευ προηγουμένου επίθεσή τους στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο.

Οι οικογένειες των πέντε νεοσύλλεκτων που κρατούνται όμηροι στη Γάζα έδωσαν χθες, Τετάρτη, την άδεια για τη μετάδοση του βίντεο.

Σε αυτό το απόσπασμα από βίντεο που τράβηξαν μαχητές της Χαμάς, σύμφωνα με τις οικογένειες, φαίνονται οι νεαρές γυναίκες, κάποιες με αίμα στο πρόσωπο, να κάθονται κάτω με τις πιτζάμες τους και τα χέρια τους δεμένα στην πλάτη.

"Οι εικόνες αποκαλύπτουν την βίαιη, ταπεινωτική και τραυματική μεταχείριση που υπέστησαν τα κορίτσια αυτά την ημέρα της απαγωγής τους", υπογράμμισε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων σε ανακοίνωσή του.

«Ποτέ ξανά»

Οι εικόνες αυτές "θα ενισχύσουν την αποφασιστικότητά μου να πολεμήσω με όλες μου τις δυνάμεις ως την εξάλειψη της Χαμάς, για να εγγυηθώ ότι αυτό που είδαμε απόψε δεν θα συμβεί ποτέ ξανά", αντέδρασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Telegram, προτού συνεδριάσει αργά χθες το βράδυ το υπουργικό του συμβούλιο πολέμου.

Ο πρωθυπουργός "έδωσε εντολή στην ομάδα των διαπραγματευτών να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εξασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων", σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ισραηλινής κυβέρνησης.

Στις αρχές Μαΐου, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, δεν κατάφεραν να επιτευχθεί συμφωνία για ανακωχή στη Γάζα, που θα συνδεόταν με την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία. Από τους 252 που απήχθησαν τότε όμηροι στη Γάζα, οι 124 εξακολουθούν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων οι 37 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα για την επίθεση, ο Νετανιάχου ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς και ο στρατός του εξαπέλυσε επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η Χαμάς, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, ανέβηκε στην εξουσία το 2007.

Τουλάχιστον 35.709 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στην επίθεση αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα.

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί και πυρά πυροβολικού ακούγονταν τη νύχτα στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της, και στην Τζαμπάλια, στο βόρειο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, γιατρούς και αυτόπτες μάρτυρες, που ανέφεραν επίσης σφοδρούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας.

Η Πολιτική Προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας από δύο ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σήμερα τα ξημερώματα.

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα εναντίον του σπιτιού τους, ενώ άλλοι δέκα έχασαν τη ζωή τους από το δεύτερο πλήγμα που είχε στόχο τέμενος και ένα σχολείο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Στην Τζαμπάλια, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι "στοχοθέτησε πολλούς τρομοκράτες της Χαμάς σε πλήγματα σε στρατιωτικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση όπλων".

Στην Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, παιδιά εξέταζαν σήμερα το πρωί τα ερείπια σπιτιού που καταστράφηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

"Όταν είδα τις φλόγες, βρισκόμουν στο σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο, και είπα 'οι κακόμοιροι χτυπήθηκαν από τον πύραυλο', χωρίς να ξέρω ότι στην πραγματικότητα ήταν ο σύζυγός μου, η πρώτη του γυναίκα και τα παιδιά τους", διηγήθηκε η Φάτιμα Χάθατ.

Εμποδίζεται η παράδοση βοήθειας

Στη Ράφα, οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες άρχισαν εκεί χερσαίες επιχειρήσεις στις 7 Μαΐου, προκαλώντας τον εκτοπισμό 800.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, συνεχίζουν να επιχειρούν στις συνοικίες Μπραζίλ και Σαμπούρα, σύμφωνα με τον στρατό.

Μετά την ανάπτυξη την ίδια ημέρα του ισραηλινού στρατού στην παλαιστινιακή πλευρά της συνοριακής διάβασης της Ράφα, Ισραηλινοί και Αιγύπτιοι αλληλοκατηγορούνται για την παράλυση του περάσματος αυτού από όπου διερχόταν το βασικό μέρος των καυσίμων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των νοσοκομείων και την ανθρωπιστική επιμελητεία.

Οι παραδόσεις εμποδίζονται επίσης σε μεγάλο βαθμό στις διαβάσεις στην ισραηλινή πλευρά του Κερέμ Σαλόμ και του Ερέζ, σύμφωνα με υπηρεσίες ανθρωπιστικής αρωγής. Βοήθεια βρίσκεται επίσης αποκλεισμένη στην αιγυπτιακή πλευρά της διάβασης της Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ωστόσο σήμερα ότι 371 παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια, περιλαμβανομένων τροφίμων, εισήλθαν χθες, Τετάρτη, στη Λωρίδα της Γάζας, μέσω της προσωρινής προβλήτας που κατασκεύασε στην ακτή του θύλακα ο αμερικανικός στρατός.

