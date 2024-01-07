Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιράν: Νέο βίντεο από τη στιγμή της δεύτερης έκρηξης στις βομβιστικές επιθέσεις στην Κερμάν - Στους 91 οι νεκροί

Το βίντεο έρχεται τέσσερις μέρες μετά τις δύο βομβιστικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο 91 ανθρώπων

Ιράν

Τη στιγμή που εκρήγνυται ο δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός στην πόλη Κερμάν του Ιράν αποτυπώνει νέο βίντεο που δημοσιεύουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το βίντεο έρχεται τέσσερις μέρες μετά τις δύο βομβιστικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο 91 ανθρώπων.

Στα πλάνα φαίνεται η ισχυρή έκρηξη με καπνούς να τυλίγουν την περιοχή και πανικόβλητους ανθρώπους να τρέχουν.

Η διπλή έκρηξη η οποία στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους σημειώθηκε την Τετάρτη κοντά στον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι στην Κερμάν του Ιράν και την ευθύνη της ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Οι δυο εκρήξεις έγιναν κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του στρατηγού Σουλεϊμάνι, η πρώτη σε απόσταση περίπου 700 μέτρων από τον τάφο του και τη δεύτερη περίπου ένα χιλιόμετρο από την πρώτη, σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν επιθέσεις Ισλαμικό Κράτος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark