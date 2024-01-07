Τη στιγμή που εκρήγνυται ο δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός στην πόλη Κερμάν του Ιράν αποτυπώνει νέο βίντεο που δημοσιεύουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το βίντεο έρχεται τέσσερις μέρες μετά τις δύο βομβιστικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο 91 ανθρώπων.

BREAKING: UNRELEASED FOOTAGE OF SECOND TERRORIST EXPLOSION IN KERMAN IRAN pic.twitter.com/RXXOoUBqDX — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 6, 2024

Στα πλάνα φαίνεται η ισχυρή έκρηξη με καπνούς να τυλίγουν την περιοχή και πανικόβλητους ανθρώπους να τρέχουν.

Iran state media airs video of twin blasts near General Soleimani's grave



91 killed in the blast @AnanyaDutta97 tells you more



Watch more on https://t.co/AXC5qRuO3J#IranTwinBlasts pic.twitter.com/jKce3GUHdp — WION (@WIONews) January 7, 2024

Η διπλή έκρηξη η οποία στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους σημειώθηκε την Τετάρτη κοντά στον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι στην Κερμάν του Ιράν και την ευθύνη της ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Οι δυο εκρήξεις έγιναν κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του στρατηγού Σουλεϊμάνι, η πρώτη σε απόσταση περίπου 700 μέτρων από τον τάφο του και τη δεύτερη περίπου ένα χιλιόμετρο από την πρώτη, σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πηγή: skai.gr

