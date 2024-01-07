Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκαν δύο Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι.

Ο Μούσταφα Θουράγια, ανεξάρτητος (free lancer) εικονολήπτης, ο οποίος συνεργαζόταν με το Γαλλικό Πρακτορείο, και ο Χάμζα Βαέλ Νταντούχ, δημοσιογράφος του καναλιού Αλ Τζαζίρα σκοτώθηκαν ενώ επέβαιναν σε όχημα, ανέφεραν το υπουργείο και διασώστες.

Ο Βαέλ αλ-Νταντούχ, πατέρας του Χάμζα αλ-Νταντούχ, είναι ο επικεφαλής του γραφείου του Αλ Τζαζίρα στη Λωρίδα της Γάζας και πρόσφατα τραυματίστηκε σε ισραηλινό χτύπημα.

Ο Βαέλ αλ-Νταντούχ είχε ήδη χάσει τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του σε άλλο ισραηλινό χτύπημα κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Ο Μούσταφα Θουράγια συνεργαζόταν με το AFP από το 2019.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, τουλάχιστον 77 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης είχαν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων.

Μεταξύ αυτών των δημοσιογράφων, 70 ήταν Παλαιστίνιοι, τέσσερις Ισραηλινοί και τρεις Λιβανέζοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

