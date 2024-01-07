Η ρωσική επιθετικότητα μπορεί να ηττηθεί, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και πρόσθεσε ότι η κατάσταση επί του πεδίου σε αυτή τη φάση παραμένει σχετικά σταθερή.

"Ακόμη και η Ρωσία μπορεί να επανέλθει εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Η επιθετικότητά της μπορεί να νικηθεί", είπε ο Ζελένσκι απευθυνόμενος μέσω τηλεδιάσκεψης σε διάσκεψη στη Σουηδία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δείξει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει κοινή παραγωγή όπλων για να διασφαλίσει ότι η ήπειρος θα "διατηρηθεί" υπό οποιαδήποτε διεθνή κατάσταση που μπορεί να προκύψει, σχολίασε ο Ζελένσκι και κατέληξε: "Δύο χρόνια σε αυτόν τον πόλεμο έχουν αποδείξει ότι η Ευρώπη χρειάζεται το δικό της επαρκές οπλοστάσιο για την υπεράσπιση της ελευθερίας της, των δικών της ικανοτήτων να εγγυηθεί την άμυνα".

Από την πλευρά του, ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών, Τομπίας Μπίλστρομ, απευθυνόμενος στην ίδια διάσκεψη είπε ότι ο πρωταρχικός στόχος της σουηδικής εξωτερικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια θα είναι η στήριξη της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

