Γιαπωνέζα ΥΠΕΞ με Κουλέμπα: Το Τόκιο είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο

Η Ιαπωνία θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η Γιαπωνέζα υπουργός Εξωτερικών Γιόκο Καμικάουα, η οποία επισκέπτεται το Κίεβο.

«Η Ιαπωνία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία ώστε η ειρήνη να μπορέσει να επιστρέψει στην Ουκρανία» δήλωσε η υπουργός μέσω διερμηνέα σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον ουκρανό ομόλογό της Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Με βάση τα αποτελέσματα της επίσκεψής μου, η Ιαπωνία θα συνεχίσει να ενισχύει τη συνεργασία με την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Η υπουργός ανέφερε συγκεκριμένα ότι το Τόκιο είχε αποδεσμεύσει 37 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 33,8 εκατομμύρια ευρώ) για να παράσχει ένα σύστημα ανίχνευσης drone στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Κουλέμπα ανέφερε ότι ενημέρωσε την ομόλογό του ότι η Ουκρανία δεν χρειάζεται μόνο μαχητικά αεροσκάφη F-16 αλλά και νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει τα ρωσικά χτυπήματα.

«Κάθε μέρα, πόλεις της Ουκρανίας καταστρέφονται από ρωσικούς πυραύλους και drones. Δεν μπορούν να μας συλλάβουν, επομένως προσπαθούν να μας καταστρέψουν. Δεν θα τα καταφέρουν» είπε ο Κουλέμπα.

Σύμφωνα με τον Κουλέμπα, οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης για τις «απειλές» που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα, η οποία κατηγορείται για προμήθεια όπλων και πυρομαχικών στη Μόσχα.

Η επικεφαλής της ιαπωνικής διπλωματίας, η πρώτη ανώτερη ξένη αξιωματούχος που επισκέφθηκε την Ουκρανία φέτος, συναντήθηκε με τον Κουλέμπα και επισκέφθηκε τις πόλεις Μπούτσα και Ιρπίν, δύο πόλεις κοντά στο Κίεβο, οι οποίες έχουν γίνει θέατρο θηριωδιών που αποδίδονται στον ρωσικό στρατό.

«Επισκέφτηκα την Μπούτσα και είδα τα ακόμη φρέσκα σημάδια της ρωσικής επιθετικότητας και σοκαρίστηκα με αυτό που είδα», είπε η Καμικάουα.

Η επίσκεψη αυτή δεν είχε ανακοινωθεί στο επίσημο πρόγραμμα της Καμικάουα, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή περιοδεία δύο εβδομάδων στο πλαίσιο της οποίας θα επισκεφθεί την Πολωνία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γερμανία και την Τουρκία.

Η Ιαπωνία θα φιλοξενήσει στο Τόκιο τον Φεβρουάριο διάσκεψη για την προώθηση της οικονομικής ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, στην οποία αναμένεται να παραστεί ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ.

Η υπουργός θα συζητήσει με την ουκρανική πλευρά το λεπτομερές πρόγραμμα της διάσκεψης και θα παραστεί «στην τελετή παράδοσης ηλεκτρικού εξοπλισμού» προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στην Ουκρανία τη χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Ιαπωνία έχει καταδικάσει έντονα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και συμμετέχει στις διεθνείς κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

