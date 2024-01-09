Ο Ιρανός τραγουδιστής της ποπ Μεχντί Γιαραχί, ο οποίος είχε συλληφθεί και στη συνέχεια αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση για την κυκλοφορία τραγουδιού κατά της υποχρέωσης να φορούν μαντίλα οι γυναίκες, καταδικάστηκε σε φυλάκιση, ανακοίνωσε σήμερα η δικηγόρος του.

Ο 42χρονος καλλιτέχνης είχε συλληφθεί στα τέλη Αυγούστου από τις ιρανικές αρχές μετά την κυκλοφορία τραγουδιού που αμφισβητούσε την υποχρέωση να φορούν οι γυναίκες μαντίλα. Στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση μετά την κράτησή του για σχεδόν δύο μήνες στη φυλακή της Εβίν στην Τεχεράνη.

«Ο πελάτης μου, ο Μεχντί Γιαραχί, καταδικάστηκε σε φυλάκιση συνολικά δύο ετών και οκτώ μηνών και σε 74 μαστιγώσεις» από πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ανέφερε η δικηγόρος του Ζαχρά Μινουεΐ σε ανάρτησή της στο X.

Οι δικαστικές αρχές ανακοίνωσαν τον Σεπτέμβριο ότι ο καλλιτέχνης κατηγορείται για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» και για «παραγωγή και προβολή ταινιών που προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ».

Η Μινουεΐ διευκρίνισε ότι ο καλλιτέχνης οφείλει να εκτίσει ποινή φυλάκισης ενός έτους, που είναι η μεγαλύτερη, βάσει της αρχής άθροισης των καταδικαστικών αποφάσεων του ιρανικού δικαίου.

Ο τραγουδιστής είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι «Ρουσαριτό» («Η μαντίλα σου» στην περσική γλώσσα) καθώς πλησίαζε η επέτειος από τον θάνατο της νεαρής Ιρανής κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί, η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022 μετά την σύλληψή της από την αστυνομία ηθών με την κατηγορία ότι παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες.

Ο Γιαραχί είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι και το βίντεοκλιπ του διάρκειας τριών λεπτών υπέρ της «προαιρετικής (χρήσης) μαντίλας», αφιερώνοντάς το στις «θαρραλέες Ιρανές γυναίκες» που μετείχαν στο κύμα αμφισβήτησης.

Ο καλλιτέχνης έχει τιμηθεί με το βραβείο καλύτερου τραγουδιστή της ποπ του φεστιβάλ της Φατζρ, που είναι το σημαντικότερο μουσικό γεγονός της χώρας και διοργανώνεται από την κυβέρνηση.

Το τραγούδι του «Σοροοντέ Ζαν» («Ύμνος στη Γυναίκα», στην περσική γλώσσα), το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές Οκτωβρίου, έγινε ύμνος των διαδηλωτών, κυρίως στα πανεπιστήμια.

Ο καλλιτέχνης έχει επικρίνει επανειλημμένως τις αρχές στις συναυλίες του, κυρίως για διακρίσεις σε βάρος των κατοίκων της επαρχίας Χουζεστάν στην οποία έχει γεννηθεί.

Φωτογραφία από wikipedia

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

