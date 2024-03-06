Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η παρά λίγο απαγόρευση της φωτογραφίας με την ονομασία «Το Φιλί» που σηματοδοτούσε το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Ο Αμερικανός υπουργός για τις Υποθέσεις των Βετεράνων (Veteran Affairs - VA) Ντένις Μακντόνα ακύρωσε υπηρεσιακό υπόμνημα του υπουργείου που είχε ως στόχο να απαγορεύσει τη δημόσια εμφάνιση της εμβληματικής φωτογραφίας με την επίσημη ονομασία «V-J Day in Times Square» με έναν ναύτη του Πολεμικού Ναυτικού να φιλά παρορμητικά μια κοπέλα που δεν γνώριζε στους δρόμους της Νέας Υόρκης γιορτάζοντας το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. To σημείωμα ζητούσε την αφαίρεση της φωτογραφίας.



Ο Ντένις Μακντόνα ενήργησε λίγες μόνο ώρες αφότου ένα αντίγραφο ενός υπομνήματος από μια βοηθό υφυπουργό που ζητούσε την αφαίρεση της φωτογραφίας από όλες τις εγκαταστάσεις υγείας της υπηρεσίας υποθέσεων βετεράνων (VA), κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το υπηρεσιακό σημείωμα ανέφερε ότι η φωτογραφία «απεικονίζει μια μη συναινετική πράξη» και «δεν συνάδει με την πολιτική σεξουαλικής παρενόχλησης του τμήματος».





Ο Μακντόνα δημοσίευσε την Τρίτη στο Χ τη φωτογραφία, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό Life, διαμηνύοντας: «Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: Αυτή η εικόνα δεν απαγορεύεται από τις εγκαταστάσεις της VA - και θα τη διατηρήσουμε στις εγκαταστάσεις της VA».



Δύο άτομα που γνώριζαν το σημείωμα επιβεβαίωσαν στο AP ότι ήταν αυθεντικό, είπαν ότι ο Μακντόνα δεν το είχε εγκρίνει ποτέ, και το ακύρωσε μόλις ενημερώθηκε ότι εστάλη. Μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να το συζητήσουν δημόσια.



«Η VA δεν πρόκειται να απαγορεύσει αυτή τη φωτογραφία», υπογράμμισε την Τρίτη και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ. «Μπορώ σίγουρα να πω ότι το σημείωμα δεν εγκρίθηκε και επομένως δεν είναι κάτι που γνωρίζαμε καν».





Τα αντίγραφα του σημειώματος για την απαγόρευση της φωτογραφίας συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σάλο.



Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14 Αυγούστου 1945, γνωστή ως V-J Day, την ημέρα που η Ιαπωνία παραδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης από εστιατόρια, μπαρ και κινηματογράφους, γιορτάζοντας το τέλος του πολέμου. Ο Τζορτζ Μεντόνσα εντόπισε την Γκρέτα Φρίντμαν, την αγκάλιασε και τη φίλησε. Οι δυο τους δεν είχαν συναντηθεί ποτέ.



Η ιστορική φωτογραφία, του Alfred Eisenstaedt, ονομάζεται «V-J Day in Times Square», αλλά στους περισσότερους είναι γνωστή απλώς ως «The Kiss» (Το Φιλί).



Η Φρίντμαν πέθανε το 2016 σε ηλικία 92 ετών. Ο Μεντόνσα πέθανε το 2019 σε ηλικία 95 ετών.

Let me be clear: This image is not banned from VA facilities - and we will keep it in VA facilities. pic.twitter.com/dYSikLxHAJ — Secretary Denis McDonough (@SecVetAffairs) March 5, 2024

Πηγή: skai.gr

