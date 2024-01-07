Ιράν: Μια γυναίκα καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώσεις επειδή δεν φορούσε την ισλαμική μαντίλα

Μια Ιρανή καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώσεις και πρόστιμο για προσβολή της ισλαμικής ηθικής επειδή δεν φορούσε την ισλαμική μαντίλα, ανακοίνωσε η δικαστική αρχή.

Από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η χρήση του χιτζάμπ (το κάλυμμα κεφαλής) είναι υποχρεωτική στο Ιράν για όλες τις γυναίκες, ακόμη και τις αλλοδαπές, που πρέπει να κρύβουν τα μαλλιά τους σε δημόσιους χώρους.

«Η καταδικασθείσα Ρόγια Χεσάμτι ενθάρρυνε την ανεκτικότητα (βγαίνοντας έξω) με ποταπό τρόπο σε πολυσύχναστα μέρη στην Τεχεράνη», ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο των δικαστικών αρχών Mizan Online χθες το βράδυ.

"Η ποινή των 74 μαστιγώσεων εκτελέστηκε σύμφωνα με το νόμο και με τη σαρία" και "για παραβίαση των χρηστών ηθών", πρόσθεσε το Mizan Online.

Ο δικηγόρος της καταδικασμένης γυναίκας, Μαζιάρ Τατάτι, δήλωσε στην εφημερίδα Shargh, το κορυφαίο μεταρρυθμιστικό έντυπο του Ιράν, ότι η πελάτισσά του συνελήφθη τον Απρίλιο «γιατί δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία της χωρίς να φοράει μαντίλα».

Τους τελευταίους μήνες, όλο και περισσότερες γυναίκες εμφανίζονται χωρίς μαντίλα σε δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα μετά το κίνημα διαμαρτυρίας που προκλήθηκε από το θάνατο κατά την κράτησή της τον Σεπτέμβριο του 2022 της Μαχσά Αμινί, η οποία συνελήφθη από την αστυνομία ηθών για παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα.

Αντιμέτωπες με πράξεις ανυπακοής εκ μέρους των γυναικών σχετικά με τη χρήση του χιτζάμπ, οι αρχές προσπάθησαν να αυστηροποιήσουν τα μέτρα, ανακοινώνοντας περισσότερους ελέγχους, κυρίως χρησιμοποιώντας κάμερες, και συλλαμβάνοντας ηθοποιούς που ποζάρουν χωρίς χιτζάμπ στα κοινωνικά δίκτυα.

Τον Σεπτέμβριο, το κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ ενός νομοσχεδίου που θα αυστηροποιήσει τις κυρώσεις για άτομα που παραβιάζουν τον κώδικα ενδυμασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

