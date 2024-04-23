Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης με στόχο Ιρανούς χάκερ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ένα νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος του Ιράν που έχουν στόχο "δύο εταιρίες και τέσσερα πρόσωπα που εμπλέκονται σε κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις" οι οποίες πραγματοποιήθηκαν "κατά αμερικανικών εταιριών και κυβερνητικών οντοτήτων".

Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν "για λογαριασμό της κυβερνο-ηλεκτρονικής διοίκησης του Σώματος των Φρουρών της ιρανικής Ισλαμικής Επανάστασης", αναφέρει ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI απήγγειλε κατηγορίες κατά των τεσσάρων προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις για τον ρόλο τους σε αυτήν την ηλεκτρονική πειρατεία κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζει το υπουργείο Οικονομικών.

"Οι κακόβουλοι Ιρανοί κυβερνοεγκληματίες συνεχίζουν να στοχεύουν αμερικανικές επιχειρήσεις και κυβερνητικές οντότητες στο πλαίσιο μιας συντονισμένης και πολύπλευρης εκστρατείας που έχει στόχο να αποσταθεροποιήσει τις βασικές μας υποδομές και τη βλάψει τους πολίτες μας", δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας και οικονομικών πληροφοριών, Μπράιαν Νέλσον.

Η κυβερνο-ηλεκτρονική διοίκηση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, "μία από τις ιρανικές κυβερνητικές οργανώσεις που είναι πίσω από ηλεκτρονικές πειρατείες, εργάζεται μέσω μιας σειράς εταιριών-βιτρίνα για να στοχεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές άλλες χώρες", διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο, το μεγάλο ιρανικό κοινό "πρέπει να γνωρίζει" ότι αυτή η διοίκηση "χρησιμοποιεί ιδιωτικές εταιρίες και τους υπαλλήλους τους για την επίτευξη παράνομων στόχων".

Την Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συντονισμό με τη Βρετανία ήταν οι πρώτες χώρες που ενίσχυσαν τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιράν - μετά την επίθεση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο κατά του Ισραήλ - με στόχο "το ιρανικό πρόγραμμα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τη βιομηχανία χάλυβα και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων".

Η επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν πραγματοποιήθηκε μετά το αεροπορικό πλήγμα που η Τεχεράνη απέδωσε στο Ισραήλ, κατά το οποίο σκοτώθηκαν στη Δαμασκό επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εκ των οποίων δύο στρατηγοί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει επίσης να διευρύνει τις υφιστάμενες κυρώσεις κατά του Ιράν.

ΑΓ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

