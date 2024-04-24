H Ρωσία αποτελεί υπαρξιακή απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την Ευρώπη, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 20 ετών από τη διεύρυνση του 2004 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

«Μια νίκη του Πούτιν όχι μόνο θα άλλαζε τον χάρτη, όχι μόνο θα κάλυπτε το πρόσωπο του ουκρανικού έθνους, αλλά θα άλλαζε την πορεία της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η Ένωσή μας δεν θα ήταν ποτέ η ίδια», επισήμανε.

Όπως υπογράμμισε, «υπάρχει μόνο μία γλώσσα που καταλαβαίνει ο Πούτιν και αυτή είναι η παροχή στην Ουκρανία μέσων για να αμυνθούν».

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι η στρατιωτική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, «μας ενθαρρύνει να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Και πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με αυτό. Διότι για να κερδίσει η Ευρώπη το μέλλον, όπως ακριβώς έκανε πριν από 20 χρόνια, πρέπει να κερδίσει η Ουκρανία».

