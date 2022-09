Ιράν: Γυναίκα συνελήφθη επειδή έτρωγε σε εστιατόριο χωρίς τη μαντήλα της (φωτογραφία)

Μια γυναίκα, η οποία έτρωγε σε εστιατόριο της Τεχεράνης χωρίς να φοράει το χιτζάμπ της (την μαντίλα) και της οποίας η φωτογραφία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνελήφθη, όπως δήλωσε σήμερα η αδελφή της την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Η φωτογραφία δείχνει την Ντόνια Ραντ - στα δεξιά - να κάθεται σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο της Τεχεράνης και να παίρνει το πρωινό της μαζί με μια φίλη της, η οποία επίσης δεν φοράει χιτζάμπ.

SHOCKING: A couple of women having breakfast, most probably omelets. Nothing unusual. Millions of people around the world do that. But, Donia the woman on the right was arrested in #Iran yesterday just because of that. #IranProtests2022 #MahsaAmini #Mahsa_Amini pic.twitter.com/52E9CzH0ri