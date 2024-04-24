Θεοφανία Παπαθωμά και Γρηγόρης Πετράκος δεν πιστεύουν ότι η μισή χώρα έχει σκεπαστεί από αφρικανική σκόνη, αντ' αυτού θεωρούν ότι συμβαίνει κάτι άλλο, «προσπαθούν κάθε μέρα να σε σκοτώσουν με χημικά», όπως γράφει σε ανάρτησή της στο Instagram η ηθοποιός.

«Και ενώ εσύ ονειρεύεσαι, παλεύεις κι αγωνίζεσαι να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα, κάποιοι προσπαθούν κάθε μέρα να σε σκοτώσουν με χημικά. Δεν είναι αφρικανική σκόνη. Πείτε μας πώς να καθαρίσουμε τα βαρέα μέταλλα που μας ψεκάζουν, από τον οργανισμό!» γράφει η κ. Παπαθωμά.



Και ο Γρηγόρης Πετράκος θεωρεί «φοβερό» από ανθρώπους που ζουν 50, 60, 70 χρόνια στην Αθήνα να μην έχουν δει ποτέ τους τέτοιο ουρανό και να πείθονται ότι αυτό που βλέπουν συμβαίνει επειδή φύσηξε.

Προσθέτει «να μου πεις, εδώ πίστεψαν πως μια νυχτερίδα δάγκωσε έναν Κινέζο κι έπρεπε να κλειστούμε στα καταφύγια 3 χρόνια για έναν θανατηφόρο ιό που για να δεις αν τον έχεις πρέπει να κάνεις τεστ.. ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.