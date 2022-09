Πούτιν: Ο λαός αποφάσισε, η Ρωσία έχει 4 νέες περιοχές - Ζητά συνομιλίες με την Ουκρανία - Δείτε Live

«Ο λαός αποφάσισε. Η Ρωσία έχει τέσσερις νέες περιοχές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος ηγέτης, Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την έναρξη της ομιλίας του ζητώντας παράλληλα από το Κίεβο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Οι άνθρωποι έχουν κάνει την επιλογή τους, και είναι οριστική» είπε αναφερόμενος στα δημοψηφίσματα και συνέχισε: «Όσοι έχασαν τη ζωή τους στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση είναι ήρωες της Μεγάλης Ρωσίας», σημείωσε προτού επιστρέψει στο γνωστό αφήγημα για τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης που χώρισε τους ανθρώπους από τη Μητέρα Πατρίδα και για το φερόμενο ως νεοναζιστικό πραξικόπημα του 2014 στην Ουκρανία.

Η «καταστροφή» της Σοβιετικής Ένωσης «κατέστρεψε τις συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών τμημάτων» της χώρας, επισήμανε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «δεν στοχεύει» να επιστρέψει στο παρελθόν και να ανοικοδομήσει τη Σοβιετική Ένωση.

Μία τεράστια σκηνή έχει επίσης στηθεί στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, με ταμπέλες που διακηρύσσουν ότι οι τέσσερις περιοχές αποτελούν μέρος της Ρωσίας ενώ δρόμοι έχουν κλείσει γύρω από την εμβληματική πλατεία.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα εκφωνήσει σημαντική ομιλία στη διάρκεια της τελετής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντηθεί με τους διορισμένους από τη Μόσχα επικεφαλής των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Somebody wake up the old man, he seems to be asleep again



Putin's address should have been going on for like 15 minutes, but it's still not there. pic.twitter.com/kpREP4Qce5