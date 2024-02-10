Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε δύο στελέχη της Χαμάς στη Ράφα

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία σκότωσε δύο στελέχη της Χαμάς σήμερα στη Ράφα, πόλη στα νότια σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι λόγω του πολέμου, ανακοίνωσε ο στρατός.

Ο ένας από τους στόχους ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια των ηγετών της Χαμάς και ο άλλος υπηρετούσε ως ανώτερος ερευνητής για την ισλαμιστική οργάνωση που έχει την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα, αναφέρει ανακοίνωση του στρατού. Ένα τρίτο στέλεχος, ερευνητής που είχε τη βάση του στη Ράφα, σκοτώθηκε επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

