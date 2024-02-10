Η πρόεδρος της Ουγγαρίας Καταλίν Νόβακ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή της μετά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχθηκε για την απόφασή της να δώσει χάρη σε έναν κατάδικο εμπλεκόμενο σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε οικοτροφείο. Η απονομή χάριτος σε έναν άνδρα που καταδικάστηκε ως συνεργός στη συγκάλυψη της υπόθεσης προκάλεσε αγανάκτηση στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης.

"Παραιτούμαι από τη θέση μου", δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσημης ομιλίας που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση η στενή συνεργάτης του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

"Έκανα λάθος... Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που απευθύνομαι προς εσάς ως πρόεδρος", τόνισε.

"Ζητώ συγγνώμη από αυτούς που πλήγωσα και από όλα τα θύματα που μπορεί να είχαν την εντύπωση ότι δεν τα υποστήριζα. Είμαι, ήμουν, και θα παραμείνω υπέρ της προστασίας των παιδιών και των οικογενειών", πρόσθεσε η 46χρονη πρώην υπουργός Οικογενειακής Πολιτικής.

Τον Μάρτιο του 2022, η Νόβακ έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε αυτό το αξίωμα εθιμοτυπικού κυρίως χαρακτήρα.

Η αντιπαράθεση προκλήθηκε από τη συγχώρεση που έδωσε τον Απρίλιο του 2023, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στη Βουδαπέστη, σε έναν πρώην υποδιευθυντή οικοτροφείου για παιδιά, ο οποίος καταδικάστηκε το 2022 σε τρία και πλέον χρόνια φυλάκιση γιατί είχε καλύψει τις πράξεις του ανωτέρου του.

Μετά την αποκάλυψη της απόφασης αυτής από τον ερευνητικό ιστότοπο 444 την περασμένη εβδομάδα, η αντιπολίτευση ζήτησε την απομάκρυνσή της από την προεδρία της Δημοκρατίας και ενώ η οργή αυξανόταν στη χώρα.

Λίγα λεπτά μετά την ομιλία της Νόβακ, μια άλλη σύμμαχος του Βίκτορ Όρμπαν, η Τζούντιτ Βάργκα, ανακοίνωσε και αυτή ότι "αποσύρεται από την πολιτική" γιατί είχε δώσει την έγκρισή της ως υπουργός Δικαιοσύνης -- θέση από την οποία αποχώρησε το καλοκαίρι για να διεξάγει προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές.

"Παραιτούμαι από βουλευτής και από επικεφαλής του ψηφοδελτίου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", δήλωσε σε ανάρτησή της στο Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

