Γάλλος ΥΠΕΞ: Το Παρίσι συμμερίζεται "το πραγματικό τραύμα" των Ισραηλινών αλλά θεωρεί "αδικαιολόγητη" την κατάσταση στη Γάζα

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, ο οποίος μετέβη στη Μέση Ανατολή πριν από μια εβδομάδα, υπογραμμίζει στην εφημερίδα Ouest France ότι η Γαλλία συμμερίζεται "το πραγματικό τραύμα" των Ισραηλινών αλλά θεωρεί "αδικαιολόγητη" την κατάσταση στη Γάζα.

"Πρέπει να καταλάβουμε ότι μετά την 7η Οκτωβρίου, η ισραηλινή κοινωνία δεν είναι πια η ίδια. Σταθερά. Το συνειδητοποίησα πλήρως όταν ήμουν εκεί", δηλώνει ο Στεφάν Σεζουρνέ σε αυτή τη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα, εκτιμώντας ότι "καθήκον του" είναι να καταλάβει ότι "το τραύμα των Ισραηλινών είναι πραγματικό".

"Και αυτό σημαίνει επίσης ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι αδικαιολόγητη", υπογραμμίζει ο υπουργός. "Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα σήμερα είναι καταστροφική και απαράδεκτη στην πραγματικότητα", τόνισε, καθώς οι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας στερούνται τα πάντα.

Η Γαλλία προτρέπει εδώ και εβδομάδες να υπάρξει διαρκής κατάπαυση του πυρός.

Όπως και η προκάτοχός του Κατρίν Κολονά, ο Στεφάν Σεζουρνέ μίλησε επίσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του για τη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη, "η οποία δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση στη Γάζα" και πρέπει να σταματήσει.

Το Παρίσι ετοιμάζει κυρώσεις σε βάρος αυτών των εξτρεμιστών εποίκων.

Η εφημερίδα Ouest France ρώτησε επίσης τον Σεζουρνέ για τη δυνατότητα, όπως ανέφερε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό στη συζήτηση για τη λύση των δύο κρατών.

"Δεν υπάρχουν ταμπού σε αυτό", δήλωσε. "Σημασία έχει να δημιουργηθεί αυτό το κράτος και επομένως να πληρούνται οι προϋποθέσεις για αυτό, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών ασφαλείας για το Ισραήλ", υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

