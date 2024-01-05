Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα στην Καραϊβική ο ηθοποιός Κρίστιαν Όλιβερ

Σοκ στο Χόλιγουντ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του γνωστού Αμερικανού ηθοποιού Κρίστιαν Όλιβερ, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τις δύο κόρες του, ηλικίας 10 και 12 ετών, σε αεροπορικό δυστύχημα στην Καραϊβική.

Ηταν 51 ετών και είχε γίνει ευρύτερα γνωστός από την συμμετοχή του στις ταινίες Indiana Jones και Valkyrie.

Σύμφωνα με την Daily Mail νεκρός από τα συντρίμμια του αεροπλάνου ανασύρθηκε και ο πιλότος.

Το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα ανοιχτά της Bequia.

Ο Όλιβερ πρόκειται να εμφανιστεί στην ταινία Forever Hold Your Peace, της οποίας ήταν επίσης παραγωγός.

Τα γυρίσματα της ταινίας ολοκληρώθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου.

Ο σκηνοθέτης της τελευταίας του ταινίας, Nick Lyon, απέτισε φόρο τιμής στον αδικοχαμένο ηθοποιό, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την τελευταία μέρα των γυρισμάτων.

«Μιλούσαμε για την παραγωγή μιας ταινίας μαζί για χρόνια και τελικά τα καταφέραμε! Ευχαριστώ που είσαι σπουδαίος συνάδελφος, ηθοποιός και φίλος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, βρισκόταν με τις κόρες του στην Καραϊβική στις 26 Δεκεμβρίου.

