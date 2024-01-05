Το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας διέσωσε το πλήρωμα ενός εμπορικού σκάφους στο οποίο έγινε απόπειρα πειρατείας ενώ έπλεε στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα, ανακοίνωσε το Νέο Δελχί.

«Τα 21 μέλη του πληρώματος –εκ των οποίων 15 Ινδοί– απομακρύνθηκαν με ασφάλεια» ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι οι δράστες εγκατέλειψαν την προσπάθεια να καταλάβουν το πλοίο, μετά την «αυστηρή προειδοποίηση» που τους απεύθυνε.

Ένα ινδικό πολεμικό πλοίο εντόπισε το MV Lila Norfolk, ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο είχε σημάνει συναγερμό την Πέμπτη, αναφέροντας ότι δέχτηκε επίθεση πειρατών σε απόσταση περίπου 460 ναυτικών μιλίων ανοιχτά της Σομαλίας. Περίπου πέντε ή έξι ένοπλοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο χθες, σύμφωνα με μια αναφορά του Κέντρου Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας, αφού διέσωσε τους ναυτικούς, ανέφερε ότι δεν εντόπισε πειρατές πάνω στο πλοίο. Θα βοηθήσει τώρα να αποκατασταθεί το σύστημα ηλεκτροδότησης ώστε το MV Lila Norfolk να συνεχίσει το ταξίδι του.

Το φορτηγό πλοίο κατευθυνόταν στο λιμάνι Χαλίφα μπιν Σαλμάν του Μπαχρέιν, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ναυτασφαλίσεων Ambrey. Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν τι φορτίο μετέφερε.

Οι καταλήψεις πλοίων και οι απόπειρες πειρατείας σε εμπορικά σκάφη στον Κόλπο του Άντεν και την Αραβική Θάλασσα ξανάρχισαν τον Δεκέμβριο, έπειτα από μια παύση έξι ετών. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι πειρατές επωφελούνται από το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για την καταπολέμηση της πειρατείας έχουν στρέψει την προσοχή τους στις επιθέσεις που εξαπολύουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.



#IndianNavy’s Swift Response to the Hijacking Attempt of MV Lila Norfolk in the North Arabian Sea.

All 21 crew (incl #15Indians) onboard safely evacuated from the citadel.



Sanitisation by MARCOs has confirmed absence of the hijackers.



The attempt of hijacking by the pirates… https://t.co/OvudB0A8VV pic.twitter.com/616q7avNjg — SpokespersonNavy (@indiannavy) January 5, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.