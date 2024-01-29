Το Ιράν αντέκρουσε σήμερα την κατηγορία πως αυτό ευθύνεται για την επίθεση με drone η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις στρατιωτικοί των ΗΠΑ και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι στα σύνορα Ιορδανίας/Συρίας, με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το IRNA.

«Οι κατηγορίες αυτές διατυπώνονται με πολιτικό στόχο», που είναι «να αντιστραφούν οι πραγματικότητες στην περιοχή», έκρινε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Νασέρ Καναανί, σύμφωνα με το IRNA, σχολιάζοντας δηλώσεις του επικεφαλής της διπλωματίας της Βρετανίας, του Ντέιβιντ Κάμερον, που κάλεσε την Τεχεράνη να επιλέξει την «αποκλιμάκωση».

«Είναι επίσης εμφανές πως είναι επηρεασμένες από τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του σιωνιστικού καθεστώτος, που δολοφονεί παιδιά», πρόσθεσε ο κ. Καναανί, αναφερόμενος στο Ισραήλ, που ενεπλάκη σε πόλεμο με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της επικράτειάς του την 7η Οκτωβρίου.

«Όπως έχουμε πει ήδη, οι οργανώσεις της αντίστασης στην περιοχή ανταπαντούν στα εγκλήματα πολέμου και στη γενοκτονία που διαπράττει το σιωνιστικό καθεστώς» και «δεν λαμβάνουν διαταγές» από το Ιράν, «αποφασίζουν για τις ενέργειές τους μόνες τους, στη βάση των δικών τους αρχών», επέμεινε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε χθες ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν σε αυτό το —πρώτο θανατηφόρο— πλήγμα εναντίον των στρατευμάτων τους στην περιοχή έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.