Η Ιαπωνία ανακοίνσε την αναστολή της χρηματοδότησης του UNRWA

Η διπλωματία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε με τη σειρά της την αναστολή της χρηματοδότησης του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), εξαιτίας των κατηγοριών του Ισραήλ κατά τις οποίες ορισμένοι από τους εργαζομένους του ενεπλάκησαν στην επίθεση που διέπραξε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς στην επικράτειά του την 7η Οκτωβρίου.

Το UNRWA απέμπεμψε μέλη του προσωπικού του κι υποσχέθηκε πως θα διενεργηθεί έρευνα σε βάθος, μολαταύτα το Ισραήλ ανακοίνωσε πως αποφάσισε να του απαγορεύσει να εργάζεται στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Η Ιαπωνία είναι η ένατη χώρα που ανακοινώνει αναστολή της χρηματοδότησης στην υπηρεσία του ΟΗΕ, ακολουθώντας ιδίως τις ΗΠΑ και τη Γερμανία.

Το Τόκιο τόνισε χθες Κυριακή το βράδυ πως είναι «εξαιρετικά ανήσυχο για τη φερόμενη εμπλοκή μελών του προσωπικού του UNRWA στην τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου της περασμένης χρονιάς».

«Σε αντίδραση, η Ιαπωνία αποφάσισε να αναστείλει κάθε επιπρόσθετη χρηματοδότηση στο UNRWA προς το παρόν, ενόσω το UNRWA διενεργεί έρευνα για το ζήτημα κι εξετάζει μέτρα για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες αυτές», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ιαπωνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Τόκιο «ταυτόχρονα» θα συνεχίσει τις «διπλωματικές προσπάθειες για να βελτιωθεί η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας», να αποκλιμακωθεί ο πόλεμος «το συντομότερο δυνατόν» και θα προσφέρει «υποστήριξη σε άλλους διεθνείς οργανισμούς», κατά την ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

