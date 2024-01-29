Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να εξασφαλίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ώστε να είναι ο υποψήφιος του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου «εκφοβίζοντας» την παράταξη, κατήγγειλε χθες Κυριακή η μοναδική εναπομείνασα αντίπαλός του στη διαδικασία, η Νίκι Χέιλι, επικρίνοντας ηγετικά στελέχη του κομματικού μηχανισμού επειδή θέλουν να τού το δώσουν πολύ νωρίς.

Η υποψήφια αποφάσισε να συνεχίσει την προσπάθεια, παρά τις ήττες της στις ψηφοφορίες στην Άιοβα και στο Νιου Χάμσιρ — και παρά την επιμονή του Ντόναλντ Τραμπ, που υποστηρίζουν σε αυτό ηγετικά στελέχη της παράταξης, να ανακηρυχθεί η κούρσα λήξασα υπέρ του.

«Δεν μπορεί να επιβάλει διά του εκφοβισμού» την ανάδειξή του σε υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του Νοεμβρίου, με αντίπαλο τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε χθες η κυρία Χέιλι στην εκπομπή «Meet the Press» του τηλεοπτικού δικτύου NBC.

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό έπειτα από μόλις δυο πολιτείες» από τις πενήντα που θα ψηφίσουν, πρόσθεσε η αμερικανίδα πρώην πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ —στο αξίωμα, που είναι ισότιμο με θώκο υπουργού στην αμερικανική κυβέρνηση, την είχε διορίσει ο Ντόναλντ Τραμπ— και πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας.

Η Νίκι Χέιλι επέκρινε την εθνική επιτροπή του κόμματος (RNC), η οποία οργανώνει τις εσωκομματικές ψηφοφορίες, επειδή έδειξε υπερβολικά νωρίς την υποστήριξή της στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, το αδιαφιλονίκητο φαβορί, έπειτα από τις δυο πρώτες νίκες του.

Η υποψήφια άφησε να εννοηθεί πως σκοπεύει να παραμείνει στην εσωκομματική διαδικασία ως τουλάχιστον τη «Σούπερ Τρίτη», την 5η Μαρτίου, κρίσιμο ραντεβού, καθώς θα ψηφίσουν οι οπαδοί του κόμματος σε 16 πολιτείες.

Η επόμενη ψηφοφορία είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την 24η Φεβρουαρίου, στη Νότια Καρολίνα.

Και εκεί, οι δημοσκοπήσεις φέρουν τη Νίκι Χέιλι να οδεύει σε ήττα, αλλά για την πρώην κυβερνήτρια, ακόμη κι αν χάσει στην πολιτεία της, δεν είναι υποχρεωμένη να εγκαταλείψει. Τόνισε πως απλά θέλει να τα πάει καλύτερα από ό,τι στο Νιου Χάμσιρ, όπου ηττήθηκε με 11 μονάδες διαφορά.

Διέψευσε εξάλλου πως μένει στην κούρσα επειδή ελπίζει πως οι δικαστικές περιπέτειες του Ντόναλντ Τραμπ, ή η κατάσταση της υγείας του 77χρονου πρώην προέδρου, θα της ανοίξουν τον δρόμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

