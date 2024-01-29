Ναρκοπέδιο η Μέση Ανατολή: Οι πρώτοι νεκροί Αμερικανοί από την έναρξη του πολέμου

Της Αθηνάς Παπακώστα

Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους κατά αμερικανικής βάσης κοντά στα σύνορα Ιορδανίας – Συρίας.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, απέδωσε το πλήγμα σε ομάδες ριζοσπαστών φιλοιρανών μαχητών ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπάρξει απάντηση και υπογραμμίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θέσουν προ των ευθυνών τους όλους εκείνους που βρίσκονται πίσω την επίθεση «όταν και όπως εμείς επιλέξουμε».

Είναι η πρώτη φορά, από την έναρξη του εν εξελίξει πολέμου Ισραήλ – Χαμάς, που Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώνονται από εχθρικά πυρά στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάζεται, ο αριθμός των τραυματιών αγγίζει τους 34. Αρχικά η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο για 25. Όμως ο αριθμός τους φαίνεται αυξάνει καθώς 34 μέλη του στρατού να τελούν υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανούς τραυματικούς εγκεφαλικούς τραυματισμούς.

Η επίθεση συνέβη στην στρατιωτική βάση «Πύργος 22», η οποία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ιορδανίας, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, και χρησιμοποιείται, κυρίως, στο πλαίσιο αποστολής παροχής συμβουλών και βοήθειας προς τις δυνάμεις του Αμμάν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιορδανίας, Mουχάμαντ αλ Μπουμπαϊντίν, τόνισε στην κρατική τηλεόραση ότι η επίθεση είχε στόχο τη βάση Αλ-Τανφ, η οποία βρίσκεται στη Συρία και απέχει, περίπου 12 χιλιόμετρα βορειότερα από τον «Πύργο 22» ενώ, την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι δεν έχει τραυματιστεί κανένας Ιορδανός στρατιώτης.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ομάδες φιλοιρανών μαχητών έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους και στο Ιράκ αλλά και στη Συρία. Ειδικότερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δεχθεί περισσότερες από 60 επιθέσεις στο Ιράκ και τουλάχιστον 90 στη Συρία.

Ο θάνατος των τριών Αμερικανών στη βάση «Πύργος 22» αποτελεί μία σημαντική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή που ήδη έμοιαζε με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί.

Ήδη τον περασμένο μήνα η Ουάσιγκτον πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κατά ομάδων οι οποίες συνδέονται με την Τεχεράνη, έπειτα από τον τραυματισμό τριών Αμερικανών στρατιωτών σε βάση στο βόρειο Ιράν ενώ, νωρίτερα τον Ιανουάριο από ένα ακόμη αμερικανικό χτύπημα στη Βαγδάτη σκοτώθηκε ηγέτης ιρακινής πολιτοφυλακής, ο οποίος – σύμφωνα με τις ΗΠΑ – ευθυνόταν για επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να πραγματοποιούν σειρά κοινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον θέσεων των φιλοιρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης με την ισχυρή σιιτική πολιτοφυλακή να συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή δυτικών συμφερόντων πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα «προς υποστήριξη των Παλαιστινίων», όπως αναφέρουν «μέχρι να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα».

Αυτή τη στιγμή, άγνωστο επισήμως παραμένει ποια είναι η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα η οποία βρίσκεται πίσω από την επίθεση στην Ιορδανία. Λίγες ώρες πριν, η «Ισλαμική Αντίσταση για το Ιράκ», ένας συνασπισμός παραστρατιωτικών ομάδων, οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωνε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Χαμάς τόνισε ότι οι επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων αποτελούν ένα μήνυμα προς την αμερικανική κυβέρνηση και υπογράμμισε ότι «η συνέχιση της αμερικανο-σιωνιστικής επιθετικότητας στη Γάζα κινδυνεύει να προκαλέσει περιφερειακή ανάφλεξη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.