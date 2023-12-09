Ο Χιου Γκραντ και η σύζυγός του 'Αννα Ελισάβετ Έμπερσταϊν δώρισαν 20.000 λίρες στον ιδρυτή φιλανθρωπικής οργάνωσης που παρέχει δωρεάν υδραυλικές υπηρεσίες και τρόφιμα σε ηλικιωμένους και ευάλωτα νοικοκυριά. Ο Τζέιμς 'Αντερσον έγινε γνωστός ως «ο πιο καλόκαρδος υδραυλικός της Βρετανίας» όταν το 2017, ίδρυσε την ΜΚΟ Depher, στο Μπέρνλι του Λάνκασαϊρ παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Βασίζεται σε δωρεές και από το 2017 έχει βοηθήσει περισσότερους 500 χιλιάδες ανθρώπους.

Σύμφωνα με το BBC έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο όταν αρνήθηκε να πάρει χρήματα από μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έπασχε από λευχαιμία για επισκευή του λέβητά της.

Για το υπέροχο «χριστουγεννιάτικο δώρο» του διάσημου ζευγαριού ο Τζέιμς 'Αντερσον δήλωσε σε ανάρτησή του στο X, (πρώηνTwitter). «Αυτή η υπέροχη και συγκινητική δωρεά των 20.000 λιρών θα δώσει ελπίδα σε χιλιάδες ανθρώπους, οικογένειες και παιδιά. Εφ' όρου ζωής και οι δύο θα έχουν τον σεβασμό και την αγάπη μου».

Συνολικά το ζευγάρι έχει δωρίσει στη συγκεκριμένη οργάνωση, το ποσό των 75.000 αγγλικών λιρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

