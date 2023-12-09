Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από πυρκαγιά που την περασμένη νύχτα ξέσπασε σε νοσοκομείο του Τίβολι, σε απόσταση πενήντα χιλιομέτρων από την Ρώμη.

#Tivoli #Roma, intervento #vigilidelfuoco dalle 23 di ieri per un incendio nell’ospedale San Giovanni Evangelista. Evacuata la struttura, anche con l’ausilio delle autoscale. Sono 4 le vittime accertate. Fiamme spente, operazioni in corso [#9dicembre 5:25] pic.twitter.com/ryxVfcYQ8e December 9, 2023

Στις φλόγες παγιδεύθηκαν τέσσερις ηλικιωμένοι ασθενείς, δυο άνδρες και δυο γυναίκες, ηλικίας 76,84,85 και 86 ετών. Το νοσοκομείο εκκενώθηκε και πολλοί από τους συνολικά διακόσιους ασθενείς μεταφέρθηκαν προσωρινά σε κλειστό γυμναστήριο και στα εξωτερικά ιατρεία. Πολλά νεογέννητα σώθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών. Αρχικά μεταφέρθηκαν σε ασθενοφόρα και στην συνέχεια σε νοσοκομεία της Ρώμης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο όπου μεταφέρονται ειδικά απορρίμματα, στην αυλή του νοσοκομείου. Η εισαγγελία του Τίβολι ξεκίνησε έρευνα με στόχο την απόδοση ευθυνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

