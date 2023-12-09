Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά σε νοσοκομείο στην Ιταλία -Τέσσερις νεκροί (Βίντεο)

Στις φλόγες παγιδεύθηκαν τέσσερις ηλικιωμένοι ασθενείς, δυο άνδρες και δυο γυναίκες - Πολλά νεογέννητα σώθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών

Ιταλία φωτιά νοσοκομειο

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από πυρκαγιά που την περασμένη νύχτα ξέσπασε σε νοσοκομείο του Τίβολι, σε απόσταση πενήντα χιλιομέτρων από την Ρώμη.

Στις φλόγες παγιδεύθηκαν τέσσερις ηλικιωμένοι ασθενείς, δυο άνδρες και δυο γυναίκες, ηλικίας 76,84,85 και 86 ετών. Το νοσοκομείο εκκενώθηκε και πολλοί από τους συνολικά διακόσιους ασθενείς μεταφέρθηκαν προσωρινά σε κλειστό γυμναστήριο και στα εξωτερικά ιατρεία. Πολλά νεογέννητα σώθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών. Αρχικά μεταφέρθηκαν σε ασθενοφόρα και στην συνέχεια σε νοσοκομεία της Ρώμης.

Φωτιά

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο όπου μεταφέρονται ειδικά απορρίμματα, στην αυλή του νοσοκομείου. Η εισαγγελία του Τίβολι ξεκίνησε έρευνα με στόχο την απόδοση ευθυνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιταλία Πυρκαγιά νοσοκομείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark