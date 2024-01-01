Ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του το οποίο μεταδόθηκε πριν από λίγο από όλα τα δημόσια και τα μεγαλύτερα ιδιωτικά κανάλια της χώρας, αναφέρθηκε στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ιταλία και ολόκληρος ο κόσμος.

Μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ρωσική εισβολή, όπως και για τη δραματική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Ιταλός πρόεδρος τόνισε ότι «υπάρχει κίνδυνος να συνηθίσουμε σε αυτή τη θηριωδία» και πρόσθεσε ότι «υπάρχει απόλυτη ανάγκη να δώσουμε έμφαση στην κουλτούρα της ειρήνης και στον τρόπο σκέψης που την χαρακτηρίζει».

«Την ειρήνη πρέπει να την επιδιώξουν οι κυβερνήσεις, πρώτα απ' όλα εκείνες που προκάλεσαν το ξέσπασμα των ένοπλων συρράξεων» διότι «πρέπει να ζούμε αναγνωρίζοντας τα δίκια του άλλου, αναγνωρίζοντας ότι η ελευθερία του συμπληρώνει τη δική μας», είπε ο Ματαρέλα.

Αναφερόμενος, δε, στην τεράστια πληγή της βίας κατά των γυναικών, υπογράμμισε ότι «οι νέοι πρέπει να ξέρουν ότι η αγάπη σημαίνει κάτι περισσότερο από σεβασμό, ότι η αγάπη αποτελεί δώρο και ευαισθησία». Ο Ιταλός πρόεδρος, στην ομιλία του από το μέγαρο Κυρινάλιο, θέλησε να δώσει, επίσης, έμφαση στα προβλήματα της κακοπληρωμένης εργασίας, των εργατικών ατυχημάτων, στις μεγάλες λίστες αναμονής και τις καθυστερήσεις που αναγκάζεται να υπομείνει όποιος χρειάζεται την αρωγή του δημόσιου συστήματος υγείας.

Ο Σέρτζιο Ματαρέλα, τέλος, δήλωσε ότι «η δημοκρατία υφίσταται, πρώτα απ όλα, χάρη στην ικανότητα να ακούμε κάθε φωνή, κάτι που απαιτεί θάρρος», ενώ ζήτησε να δοθεί περισσότερη προσοχή στα προβλήματα και στις ανάγκες των ηλικιωμένων, των νέων που σπουδάζουν και δεν καταφέρνουν να βρουν σπίτια σε λογικές τιμές και των μεταναστών που φθάνουν στις ακτές της Κάτω Ιταλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

