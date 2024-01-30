Ο ΟΗΕ ανησυχεί για τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τη "δεινή και ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση" στη Λωρίδα της Γάζας και προέτρεψε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εργαστούν μαζί με τη Συντονίστρια της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανοικοδόμησης Ζίγκριντ Κάαγκ.

Η ανακοίνωση των 15 κρατών μελών του συμβουλίου εκδόθηκε μετά την ενημέρωση του σώματος κεκλεισμένων των θυρών από την Κάαγκ για πρώτη φορά μετά τον διορισμό της πριν από περίπου ένα μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

